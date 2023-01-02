Туристы нырнули в прорубь в 50-градусный мороз

Лютые морозы, установившиеся в Оймяконе, не смогли удержать отчаянных туристов от экстремальной встречи Нового года. В честь праздника они решили окунуться в прорубь. Об этом сообщает «МИР 24».

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По данным Гидрометцентра температура ночью здесь опускалась до минус 52 градусов по Цельсию, а в декабре столбик термометра показывал и все 60 градусов мороза. Таких холодов здесь не было почти десять лет.

Село Оймякон, расположенное в Якутии, считается одним из полюсов холода. Официально признанный абсолютный минимум был зафиксирован здесь 6 февраля 1933 года и составил минус 67,7 градусов. Хотя знаменитый российский геолог Обручев в 1962 году записал в своем дневнике, что температура в здешних местах может опускаться ниже семидесяти градусов. Но официальными наблюдениями это подтверждено пока не было.