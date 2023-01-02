Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
3 часа назад

Туристы нырнули в прорубь в 50-градусный мороз

Катя Кобышева

Лютые морозы, установившиеся в Оймяконе, не смогли удержать отчаянных туристов от экстремальной встречи Нового года. В честь праздника они решили окунуться в прорубь. Об этом сообщает «МИР 24».

Туристы нырнули в прорубь в 50-градусный мороз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Гидрометцентра температура ночью здесь опускалась до минус 52 градусов по Цельсию, а в декабре столбик термометра показывал и все 60 градусов мороза. Таких холодов здесь не было почти десять лет.

Село Оймякон, расположенное в Якутии, считается одним из полюсов холода. Официально признанный абсолютный минимум был зафиксирован здесь 6 февраля 1933 года и составил минус 67,7 градусов. Хотя знаменитый российский геолог Обручев в 1962 году записал в своем дневнике, что температура в здешних местах может опускаться ниже семидесяти градусов. Но официальными наблюдениями это подтверждено пока не было.

Где находится самое сухое место на земле

Ранее блогер назвал популярные подарки в США.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители