Что вместо елок украшают на Новый год в других странах

В уходящем году произошла волна эмиграции, в результате которой россияне разъехались по всему земному шару. Многие из них встречают 2023 год на новом месте. Daily Storm подобрал страны, в которых не принято украшать традиционные для России елки, и узнал, с какими символами праздника столкнутся уехавшие соотечественники во время новогодних гуляний.

Фото: Daily Storm Daily Storm

Грузия

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На Новый год и Рождество в Грузии принято ставить не только зеленую елку, но и традиционное национальное украшение — чичилаки. Это ствол с пышной кроной «кудряшек», которую выстругивают из прямой ветки орехового дерева.

Размеры чичилаки варьируются от 20 сантиметров до трех метров. Но, как правило, местные выбирают компактные деревья, чтобы те хорошо смотрелись на праздничном столе. Их грузины помещают рядом с блюдами, где лежат чурчхела, козинаки и сухофрукты. На сами чичилаки развешивают те же сладости, а еще виноград, ягоды и мандарины. На макушке помещаются деревянный крестик и листья плюща.

Традиция ставить чичилаки к новогоднему столу возникла около трех веков назад на западе страны — в горах Гурии, где растет много орешника. В Новый год украшенные деревца подносили друзьям, родственникам или соседям в знак уважения и пожелания счастливой жизни в наступающем году.

После всех празднеств чичилаки принято сжигать. Считается, что благодаря этому обряду дом покидают беды и невзгоды ушедшего года.

Армения

В Армении традиционное новогоднее дерево называется тонацар. Название происходит от армянских слов «тон» (праздник) и «цар» (дерево). В старину его изготавливали из натуральных веток абрикосовых или облепиховых деревьев. А в регионах, где выращивали хлеб, тонацар собирали из снопов пшеницы.

Тонацар украшали красными и зелеными ленточками, а затем прицепляли на него фрукты и сладости. Было важно, чтобы дерево было украшено колосьями и гранатами, поскольку они символизировали достаток и единство очага. В основу армянской елки заложена идея древа жизни. Дерево у армян всегда считалось символом жизни и вечности.

Сегодня тонацар в домах армян можно встретить редко — теперь в стране отдают предпочтение европейским елкам.

Израиль

А вот в Израиле елки не ставят вообще. На Земле обетованной не принято украшать деревья — с точки зрения Галахи (духовного свода правил) и в целом религии это недопустимо. А еще в тех широтах северные хвойные деревья просто не растут.

Евреи отмечают свой Новый год — Рош ха-Шана — осенью. А традицию праздновать 1 января Новый год и христианское Рождество привезли в Израиль в конце ХХ века репатрианты из республик бывшего СССР. Для них же сделали исключения и позволили отмечать религиозный праздник с привычными атрибутами.

Сегодня вместо елей в Израиле используют кипарисы и араукарии. Из-за повышенного спроса появились даже фермы с рождественскими деревьями. А Еврейский национальный фонд на традиционных елочных базарах бесплатно раздает деревца христианским общинам, монастырям и аккредитованным посольствам.

Бали

Новый год по григорианскому календарю на острове Бали стали отмечать совсем недавно — в результате развития туризма. В канун праздников в отелях и торговых центрах с большим количеством гостей из Европы и стран СНГ балийцы выставляют искусственные ели или мастерят праздничные конусы из подручных материалов.

На Бали наступающий год встречают, празднуя Галунган. Отчасти он напоминает Рождество Христово. Отмечается по явано-балийскому календарю Павукон и длится 10 дней.

Обозначить точные даты праздника по григорианскому календарю не получится из-за того, что в году у балийцев всего 210 дней. Но в 2023 году период их праздников почти совпадает с российским: Галунган пройдет с 4 по 14 января.

Вместо елок индонезийцы украшают дома пенджорами. Это бамбуковые шесты, украшенные пальмовыми листьями, кокосами, фруктами и рисовыми колосьями, символизирующие благодарность богам. Пенджоры на Бали устанавливаются у каждого дома.

Египет

Египтяне переняли многие европейские традиции и встречают Новый год похожим образом. Однако из-за климатических условий в стране фараонов тоже не получится найти настоящие ели. В туристических местах египтяне ставят искусственные деревья или туи.

Самое популярное рождественское растение, которое можно встретить буквально на каждом шагу, — пуансеттия, которую также называют Вифлеемской звездой. Она цветет в канун Рождества яркими алыми цветами. Пуансеттиями египтяне украшают свои дома, места работы, преподносят это растение в качестве новогоднего подарка.