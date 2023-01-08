Самые интересные тематические поезда столичного метро

Новогоднее настроение пассажирам метрополитена этой зимой дарят сразу 13 поездов, украшенных гирляндами, еловыми ветками и разноцветными шарами. А некоторые горожане и гости города могли встретить Деда Мороза.

Традиционный новогодний метропоезд Еж3 курсирует на Таганско-Краснопресненской линии, а самый сияющий состав «Москва-2020» — на Кольцевой линии. Еще три праздничных поезда этой серии курсируют по Большой кольцевой линии, а два поезда можно увидеть на Кольцевой. Украшенные составы можно также поймать на Сокольнической, Калининской, Солнцевской, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской линиях.

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Кроме новогодних, в метро курсируют десятки тематических составов, посвященных самым разным темам: от географии России до финансовой грамотности.

«По задаче Мэра Москвы мы продолжаем развивать городской транспорт, делаем поездки не только безопасными и комфортными, но и интересными. Каждый год запускаем несколько тематических поездов. Подготовка каждого такого состава занимает несколько месяцев: выбираем линии, где он будет курсировать, специалисты разрабатывают макет и дизайн, тщательно проверяют всю информацию, которая размещается в вагонах. Тематические поезда нравятся пассажирам, мы получаем много теплых отзывов, время в таких вагонах проходит быстрее и интереснее», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

Опыт СССР и современная реализация

Запуск тематических поездов давно стал традицией Московского метрополитена. Уже более полувека составы посвящают значимым датам, событиям и личностям. Отличить их можно по элементам оформления: от табличек на головных вагонах и надписей с названием поезда до полностью оригинального дизайна.

Первым тематическим поездом в Москве считается состав «Женский поезд имени 8 Марта»: он ходил по Сокольнической линии примерно до 1975 года. Во времена СССР поезда также посвящали пионерам, комсомольцам и москвичам, которые помогали собирать металлолом для изготовления новых вагонов, или 50-летию газеты «Правда».

Обычно тематические составы курсируют по линиям до полугода. Это обусловлено в том числе сроком службы пленки, которая со временем изнашивается. Зачастую старую пленку с состава удаляют и сразу переходят к оформлению новой темы. Но некоторые поезда настолько нравятся горожанам, что остаются в метро на несколько лет. Такими стали «Акварель», ретропоезд «Сокольники», «Красная стрела» и «Музей Победы».

Маленькое путешествие по дороге на работу

Как бюджетно «проехать» по всей России? Надо всего лишь купить билет на метро! Узнать о достопримечательностях самых живописных регионов, увидеть вблизи их диких обитателей и неповторимую красоту природы позволили три тематических поезда.

На Серпуховско-Тимирязевской линии и сегодня можно увидеть «Россию в объективе». Каждый вагон посвящен уникальному месту в нашей стране: Эльбрусу, озерам Байкал и Кезенойам, острову Врангеля, Алтаю и Камчатке, плато Путорана и Ленским столбам. Кроме ярких фотографий участников конкурса «Самая красивая страна», внутри размещены увлекательные статьи и QR-коды, с помощью которых можно отправиться в виртуальное путешествие по стране или спланировать будущую поездку.

Поезд «Сибирь здесь» на Сокольнической линии посвящен истории регионов Сибири, ее природным богатствам, главным достопримечательностям и выдающимся жителям. Даже остановки в нем объявляют известные сибиряки: народные артисты России Денис Мацуев и Нина Усатова.

«Дальневосточный экспресс» на Арбатско-Покровской линии знакомит пассажиров с 11 регионами Дальневосточного федерального округа и 100 маршрутами для путешествий по ним. Внутри можно найти информацию о природе, видах туризма и программах развития макрорегиона.

Поддержать благотворительность и разобраться в финансах

Добрых дел в столице станет еще больше благодаря поезду «Помогать по пути», который запустили в декабре на Арбатско-Покровской линии. Его пассажиры могут не только познакомиться с благотворительными организациями, но и поддержать их прямо в дороге. Для этого достаточно отсканировать QR-код и сделать перевод для помощи детям, животным, пожилым горожанам и людям в сложной жизненной ситуации. Всего представлено более 67 организаций — участников благотворительного сервиса на портале mos.ru.

На Сокольнической линии метро можно встретить полезный состав — первый в Москве тематический поезд о финансовой грамотности. Каждый вагон посвящен отдельной теме: от получения налоговых вычетов и льгот до действий при столкновении с мошенниками. Написанные простым языком статьи поймут пассажиры разных поколений, а система QR-кодов откроет доступ к дополнительной информации из проверенных источников, которую можно изучить в любое время.

Получить уникальные рецепты известного шеф-повара Константина Ивлева и узнать о работе предприятий московской пищевой промышленности можно в поезде «Вкусная Москва». Состав с ярким логотипом ищите на Арбатско-Покровской линии. Внутри информация больше чем о 30 предприятиях, которые производят колбасные изделия, чипсы, молочную продукцию и многое другое. Фотографии любимых лакомств и шедевров кулинарного искусства способны пробудить аппетит даже у самых привередливых пассажиров.

Нарисуем — и поедем

Новые тематические поезда появляются по инициативе метрополитена или в результате совместных проектов с музеями, театрами и общественными организациями. Разработкой дизайна занимается целая команда, а для информационного наполнения подключают профильных специалистов.

Например, в подготовке поезда «Финансовая грамотность» приняли участие Департамент финансов и Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу при поддержке столичного Управления федеральной налоговой службы.

Уже на этапе планирования решается, на какой линии запустят поезд и под состав какой серии надо адаптировать дизайн-макет. Особое внимание уделяется качеству изображений, цветопередаче, расположению текста и отсутствию ошибок. От идеи до запуска проходит около трех месяцев. Только непосредственная оклейка вагонов пленкой может занимать неделю.