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1 час назад

Самые «счастливые» памятники в России: где они находятся

Русская семерка

Практически в каждом городе мира есть свои скульптурные достопримечательности. Со многими из них связаны разнообразные поверья – в том числе о том, что тот или иной памятник или скульптура якобы приносит удачу или исполняет желания. Все это неизменно привлекает туристов.

Самые «счастливые» памятники в России: где они находятся
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Скульптуры на станции «Площадь революции» (Москва, Россия)

Самые знаменитые «счастливые» скульптуры в Москве находятся на станции метро «Площадь Революции». Всего там насчитывается 76 бронзовых изваяний работы скульптора Матвея Минизера (причем каждое – в 4 экземплярах). Почти с каждой скульптурой связаны определенные поверья и приметы.

Например, считается, что если поутру прикоснуться к флажку в руках у бронзового матроса или маузеру в руках чекиста, то день выдастся удачным. А если вы студент и вам предстоит сдавать зачет, то не мешает потереть нос бронзовой собаке, которая установлена у третьего вагона с конца в сторону станции «Щелковская». Если же предстоит экзамен, то тереть нужно уже не нос, а лапу. Хорошая оценка обеспечена! Причем примета работает не только для студентов, но и для абитуриентов.

«Атлант» Малого Эрмитажа (Санкт-Петербург, Россия)

Если подержаться за большой палец ноги второго атланта от Марсова поля, что на ступенях Малого Эрмитажа в Санкт-Петербурге, и загадать желание, то оно якобы должно исполниться. Так часто поступают молодожены: по поверью, данный ритуал спасает супружеские пары от измен и разводов…

Кошки Петергофа (Санкт-Петербург, Россия)

На набережной Красного озера в Петергофе можно увидеть три скамейки, украшенные статуями кошек работы Николая Карлыханова. Молва гласит, что если пригнуться к кошачьему уху и прошептать свое желание, то оно непременно исполнится. Правда, есть некоторые нюансы. Так, скульптура рыжего кота придаст просящему храбрость и решительность, белый подарит благополучие в семейных отношениях, а черный защитит от происков врагов и недоброжелателей…

Места,Эрмитаж,
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