6 самых загадочных природных объектов в России

Туристам в России, безусловно, есть, чем заняться. Например, интерес могут вызвать природные объекты, расположенные в разных регионах страны. Некоторые из них поражают не только своими масштабами, но и происхождением.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Исчезающие острова

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Новосибирские острова, входящие в Государственный природный заповедник «Усть-Ленский», известны как «исчезающие». Ежегодно их площадь сокращается на 20-30 метров. Уже исчезли острова Меркурия, Фигурина, Васильевского. Теперь море и глобальное потепление «взялись» за те участки суши, что побольше. Всё дело в том, что состоят они из чистого льда, который покрыт тонким слоем песка и грунта.

Красноярские «столбы»

Этот геологический памятник находится рядом с Красноярском. Скалы из гранита образовались в результате извержения магмы и сложных процессов выветривания. Предположительно, «столбам» более 500 миллионов лет. Они буквально притягивают к себе экстремалов и язычников, и являются источником многочисленных легенд и городского фольклора. Памятник состоит из «столбов» Дед, Прадед, Внучка, Бабушка, Близнецы и ещё нескольких, менее известных, скал.

Кимберлитовые трубки

Якутии На территории Якутии расположены кимберлитовые трубки (их примерно 1000 штук), в которых содержится около 90% алмазов в мире. Все якутские трубки одной формы — в виде бокала на ножке, и объяснить такую схожесть пока учёные не могут.

В Якутии находится и крупнейший на территории России рудник «Мирный». В настоящее время карьерная разработка алмазов прекращена, а добыча ведётся подземными выработками. Но размер карьера «Мир» впечатляет — 530 метров в глубину и диаметром в 1100 метров.

Васюганские болота

Уникальная система болот расположена на севере Томской области между Обью и Иртышом. Их площадь составляет более 53 тысячи квадратных километров, а протяжённость водоёмов с запада на восток — 573 километра. Кроме того, система включает в себя 800 тысяч озер и сотни рек. Васюганские болота мало изучены. Под охраной ЮНЕСКО пока тоже не находятся — природный объект попал лишь в предварительный список организации.

Патомский кратер

В 1949 году на севере Иркутской области был открыт Патомский кратер, который представляет собой насыпной конус диаметром в 76 метров на склоне горы. На сегодняшний день остаётся загадкой, как именно появился этот объект. По одной из версий, он мог образоваться в результате падения метеорита. Кроме того, под кратером примерно на глубине 100 метров лежит что-то, что существенно изменяет магнитное поле на поверхности. Но раскрыть эту тайну на данный момент невозможно из-за удалённости места. Да и энтузиастов нет.

Кратер Попигай

Ещё один кратер, находящийся на этот раз на границе Якутии и Красноярского края. Попигай возник 34 миллиона лет назад при столкновении Земли с астероидом. Примечательно, что именно это небесное тело вызвало «зиму», которая длилась аж четыре миллиона лет.