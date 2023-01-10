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5 часов назад

Столичный аниматор вспомнила об игре «в козу» с москвичами в зимние праздники

Мослента

Об игре «в козу» в зимние праздники в беседе с «Мослентой» вспомнила столичный аниматор Ярослава Солнечная, которая с 2017 года работает на новогоднем фестивале «Путешествие в Рождество». Она пояснила, что уже на протяжении нескольких лет переодевается в разных сказочных персонажей для развлечения москвичей.

Столичный аниматор вспомнила об игре «в козу» с москвичами
Фото: МослентаМослента

«Когда я была козой, у меня была любимая фишка — игра "Скоморохи отдают козу". Стоят, кричат: "Кому козу? Кому козу?" Шуточно продают ее за стишок, за конфетку», — поведала собеседница.

По ее словам, аниматорам нельзя брать деньги, поэтому никто на этом не зарабатывает, это игра. Когда человек уже у входа в метро понимает, что коза идет за ним и не отвяжется, чуть ли не домой к нему поедет, он возвращается на площадь и начинает ее продавать: «Кому козу? Кому козу?» пока не найдется тот, кто ее у него заберет, рассказала артистка.

«Или хорошая забава — "Преследование козой". Коза выбирает компанию, и в ней обязательно есть человек, который ее боится, бывает, даже визжит. А ты за ним ходишь и блеешь. Человек говорит: "Да отвяжись от меня! Да что она за мной ходит?" — и всем вокруг смешно», — поделилась Солнечная с «Мослентой».

Ранее были раскрыты профессии изображавших роли Дедов Морозов и Снегурочек в СССР москвичей.

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