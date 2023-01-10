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4 часа назад

Президент Франции назвал сроки открытия Нотр-Дама после реставрации

Мира Маркина

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил собор Парижской Богоматери в понедельник 9 января. На пресс-конференции политик назвал сроки открытия объекта наследия после реставрации, сообщает газета Le Parisien.

Названы сроки открытия Нотр-Дама после реставрации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К Нотр-Даму Макрон приехал вместе с Фумио Кисидой, премьер-министром Японии. Иностранного гостя удивила скорость восстановительных работ.

“Мы сохраняем нашу цель — открыть собор в 2024 году”, — заявил президент.

Может ли лесной пожар привести к массовому вымиранию

Напомним, 15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери случился разрушительный пожар. Один из главных символов культурного наследия Европы был частично разрушен. Что стало причиной возгорания, неизвестно до сих пор.

Ранее мы рассказывали, как выглядит первое здание, напечатанное на 3D-принтере.

Места,Эммануэль Макрон,Фумио Кисида,
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