Названы сроки открытия Нотр-Дама после реставрации

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил собор Парижской Богоматери в понедельник 9 января. На пресс-конференции политик назвал сроки открытия объекта наследия после реставрации, сообщает газета Le Parisien.

Напомним, 15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери случился разрушительный пожар. Один из главных символов культурного наследия Европы был частично разрушен. Что стало причиной возгорания, неизвестно до сих пор.