Названы сроки открытия Нотр-Дама после реставрации

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил собор Парижской Богоматери в понедельник 9 января. На пресс-конференции политик назвал сроки открытия объекта наследия после реставрации, сообщает газета Le Parisien.
К Нотр-Даму Макрон приехал вместе с Фумио Кисидой, премьер-министром Японии. Иностранного гостя удивила скорость восстановительных работ.
“Мы сохраняем нашу цель — открыть собор в 2024 году”, — заявил президент.
Напомним, 15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери случился разрушительный пожар. Один из главных символов культурного наследия Европы был частично разрушен. Что стало причиной возгорания, неизвестно до сих пор.
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