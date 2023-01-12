Как выглядят части Луны, где никогда не светит Солнце

Первая лунная миссия Южной Кореи, Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) или Danuri, опубликовала дебютные изображения с камеры ShadowCam. Её создавали для наблюдения за постоянно затенёнными областями вблизи лунных полюсов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Разработкой камеры занимались при финансовой поддержке NASA. С её помощью корейские специалисты планируют определять области, где солнечный свет никогда не достигает лунной поверхности.

И именно фотографии таких областей и опубликовали учёные. Сообщается, что эти снимки, в том числе, должны помочь в будущих исследованиях. Сама камера находится на борту KPLO, который был запущен в августе 2022 года. На лунную орбиту же аппарат попал лишь в декабре.