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5 часов назад

Как выглядят части Луны, где никогда не светит Солнце

Ferra.ru

Первая лунная миссия Южной Кореи, Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) или Danuri, опубликовала дебютные изображения с камеры ShadowCam. Её создавали для наблюдения за постоянно затенёнными областями вблизи лунных полюсов.

Как выглядят части Луны, где никогда не светит Солнце
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Разработкой камеры занимались при финансовой поддержке NASA. С её помощью корейские специалисты планируют определять области, где солнечный свет никогда не достигает лунной поверхности.

И именно фотографии таких областей и опубликовали учёные. Сообщается, что эти снимки, в том числе, должны помочь в будущих исследованиях. Сама камера находится на борту KPLO, который был запущен в августе 2022 года. На лунную орбиту же аппарат попал лишь в декабре.

По словам экспертов, с помощью ShadowCam планируется составление карты лунной поверхности для использования в будущих исследованиях. В том числе связанных с поиском химических элементов или веществ с низкой температурой кипения, таких как водород, гелий или вода.

Места,NASA,
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