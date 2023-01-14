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1 час назад

5 малоизвестных фактов про Африку: видео

Стелла Шмель

Африка – удивительный большой континент с нетронутой природой, богатый растительным и животным миром. На материке проживает более миллиарда человек, а его площадь занимает 20% процентов площади всей суши Земли.

Ученые предполагают, что именно Африка является местом, где зародилась человеческая жизнь, на материке антропологи смогли найти останки предков человека, которое существовали на этой территории миллионы лет назад.

Самая известная пустыня в мире – Сахара, находится в Северной Африке и охватывает более 9 млн. км², что составляет 31% от площади всего материка.

Африка является одновременно самым богатым и самым бедным континентом на Земле. Здесь самый низкий ВВП на душу населения, но при это материк богат полезными ископаемыми и является первым в мире по добыче золота.

Как древние греки использовали горшки в спорах

Подробнее об Африке смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, какой адрес на самом деле у Земли.

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