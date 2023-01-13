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1 час назад

Посвященная Цою выставка стала самой популярной у россиян

Катя Кобышева

Выяснилось, какие вставки чаще всего посещали россияне в 2022 году. Об это представители "Яндекс Афиши" рассказали "Газете.Ru".

Посвященная Цою выставка стала самой популярной у россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самой популярной стала выставка "Виктор Цой. Путь героя", на которую было продано более 16 тысяч билетов. На втором месте рейтинга расположилась выставка "Найти Бэнкси", прошедшая также в Москве, и замыкает тройку лидеров "Анненкирхе 300 лет" в Санкт-Петербурге.

Четвертое место досталось выставке "Клод Моне. Ожившие полотна", а пятое - выставка "Пабло Пикассо. Художник среди поэтов".

Также в десятку вошли выставки "Петербург теней", "Body Worlds. Мир тела", "Балабанов", "Карл Фаберже и русские ювелиры XIX–XXI веков" и "Василий Кандинский. Цветозвуки".

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