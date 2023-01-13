Посвященная Цою выставка стала самой популярной у россиян

Выяснилось, какие вставки чаще всего посещали россияне в 2022 году. Об это представители "Яндекс Афиши" рассказали "Газете.Ru".
Самой популярной стала выставка "Виктор Цой. Путь героя", на которую было продано более 16 тысяч билетов. На втором месте рейтинга расположилась выставка "Найти Бэнкси", прошедшая также в Москве, и замыкает тройку лидеров "Анненкирхе 300 лет" в Санкт-Петербурге.
Четвертое место досталось выставке "Клод Моне. Ожившие полотна", а пятое - выставка "Пабло Пикассо. Художник среди поэтов".
Также в десятку вошли выставки "Петербург теней", "Body Worlds. Мир тела", "Балабанов", "Карл Фаберже и русские ювелиры XIX–XXI веков" и "Василий Кандинский. Цветозвуки".
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