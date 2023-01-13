Посвященная Цою выставка стала самой популярной у россиян

Выяснилось, какие вставки чаще всего посещали россияне в 2022 году. Об это представители "Яндекс Афиши" рассказали " Газете.Ru ".

Самой популярной стала выставка "Виктор Цой. Путь героя", на которую было продано более 16 тысяч билетов. На втором месте рейтинга расположилась выставка "Найти Бэнкси", прошедшая также в Москве, и замыкает тройку лидеров "Анненкирхе 300 лет" в Санкт-Петербурге.