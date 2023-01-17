Россияне рассказали о жизни в условиях полярной ночи

«Полярная ночь у нас началась в конце осени, закончилась пару дней назад, — рассказала Тамара из Норильска. — Для меня и моей семьи это время всегда очень сложное. Без солнца чаще накатывает усталость, ни на что не хватает сил. У меня еще такая особенность, что начинаю больше есть — наверное, так организм компенсирует недостаток витаминов. Зато потом очень радостно увидеть солнце».