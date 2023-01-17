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2 часа назад

Россияне с Крайнего Севера рассказали о жизни в условиях полярной ночи

Lenta.ru

Полярная ночь на севере Красноярского края постепенно подходит к концу, жители населенных пунктов уже выкладывают фотографии первого солнца. «Лента.ру» пообщалась с людьми, заставшими полярную ночь, которые рассказали, как меняется их жизнь с наступлением длительной темноты.

Россияне рассказали о жизни в условиях полярной ночи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Полярная ночь у нас началась в конце осени, закончилась пару дней назад, — рассказала Тамара из Норильска. — Для меня и моей семьи это время всегда очень сложное. Без солнца чаще накатывает усталость, ни на что не хватает сил. У меня еще такая особенность, что начинаю больше есть — наверное, так организм компенсирует недостаток витаминов. Зато потом очень радостно увидеть солнце».

Пока световой день в Норильске очень короткий, всего пара часов. Но местные жители пытаются поймать каждый луч солнца.

«У нас сейчас очень холодно, температура падает до -40 градусов, особо не погуляешь. Но все равно можно хотя бы подойти к окну, посмотреть на солнце, понадеяться на скорое потепление. Очень это радостное время, особенно после того, как света не видно неделями», — поделилась с «Лентой.ру» жительница Норильска Ирина.

Но не все тяжело переживают полярную ночь. Дмитрий работает вахтами, приезжает в Норильск по работе. Ему природные аномалии даже понравились.

«Я по вахтам работал в Норильске, это немного другое. Я люблю ночь, так что мне было нормально, даже уютно», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Жители Мурманской области впервые за 40 суток увидели солнце — в регионе завершилась полярная ночь. Ради встречи солнца мурманчане пришли на самую высокую сопку областного центра — Солнечную.

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