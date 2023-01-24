Кот-призрак и воскресший князь: кого можно встретить в Нижнем

С главной прогулочной улицей Нижнего Новгорода связано много легенд со времен Российской империи до современности. Редакция сайта pravda-nn.ru составила маршрут по самым мистическим локациям Большой Покровской от Дома актера до Дома связи.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Кот-призрак в «Доме актера»

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«Дом актера им. В. В. Вихрова» находится на улице Пискунова, в 100 метрах от Большой Покровской. Здание открыл актер и почетный гражданин города Владимир Вихров в 1990 году. После его смерти дом получил имя в честь основателя.

Сейчас в «Доме актера» проходят камерные спектакли, фестивали, концерты, капустники, встречи, эксперименты и студии. Пространство там камерное: единственный зал вмещает только 236 зрителей, в месяц проходит около 3 х спектаклей.

С Домом актера связана одна легенда. На Малую Сцену во время спектаклей иногда выбегает кот-призрак, который появляется из ниоткуда и уходит в никуда. Загадочное существо всегда показывается неожиданно, удивляя актеров и публику.Легенда появилась в 90 е годы и была впервые напечатана в одной из театральных газет. В истории дома нет информации, почему здесь появился призрак. Возможно, кот местных жителей пару раз пробрался в театр и поразил впечатлительных зрителей, или историю выдумали, чтобы привлечь внимание к «Дому актера».

Призраки на Театральной площади и Театральной лестнице

В 16 – 17 веках на территории за современной гостиницей Sheraton стояла Никольская Верхнепосадская церковь. Точных дат ее строительства нет, первое упоминание о деревянном храме относится к 1621 году. В 1715 году церковь сгорела, а в 1740 – 41 годах ее воссоздали из камня.

Рядом с храмом до 1783 года располагалось Никольское кладбище. Место закрыли для захоронений после указа о запрете хоронить покойников рядом с городскими храмами. Предположительно, на этом кладбище были погребены участники народного ополчения Минина и Пожарского.

Театр драмы и площадь возле него появились только к концу 19 века. Место для театра выбрал император Николай I в 1850 году, а построили здание только к XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 году.Облик места изменился, но тяжелая энергетика осталась. В подвалах домов, окружающих театр и площадь, порой слышатся необъяснимые скрипы и шорохи, видятся тени. Старожилы полагают, что это неупокоенные и обиженные души покойников бродят по площади.

Театральную лестницу возвели еще позже, в 1945 – 46 годах, хотя одна из легенд утверждает будто ее построили к приезду Николая II.

Согласно другой легенде, ночью в полнолуние на лестнице можно увидеть выползающую тень-нечисть. Несмотря на мрачность полнолунного духа, нечисть кажется веселой и даже принаряженной.

Воскресший князь с улицы Грузинской

Грузинская улица получила имя от фамилии князя, оставившего след в истории Нижегородской губернии. Георгий Грузинский — правнук грузинского царя Вахтанга, владелец села Лысково и управляющий Макарьевской ярмарки.

В 1816 году пожар уничтожил на ярмарке многие строения. Считалось, что торговый комплекс подожгли. Событие совпало с ссорой вспыльчивого князя и его гостя, графа Румянцева. После ярмарку перевезли в Нижний Новгород, предположительно, из-за нрава Георгия Грузинского.Поступки князя вдохновляли писателей. По одной из версий, Николай Гоголь написал поэму «Мертвые души» на основе слухов о махинациях Георгия Грузинского с документами на крепостных.

Несмотря на характер, князь был уважаем среди нижегородцев: возглавлял дворянство губернии и военное ополчение 1812 года, присутствовал при встрече Павла I в Нижнем Новгороде и при коронации Александра I.

Среди простого народа грузинский князь прославился благодаря легенде о его воскресении.

Легенда имеет фактологическую основу. В сенат поступил донос о жестокости Георгия Грузинского по отношения к крестьянам. Чтобы задобрить проверяющего, князь подарил ему коня. Исправник на глазах Грузинского оценил возраст животного — осмотрел зубы. Обиженный князь приказал дворне выпороть гостя.

Чтобы избежать наказания, князь устроил себе похороны и несколько лет жил как затворник в своем доме. По восшествии на престол Александра I Георгий Грузинский «воскрес» и одарил нового императора семейными реликвиями за амнистию.Умерь князь в возрасте 89 лет в 1859 году.

История с первым воскресением Георгия Грузинского произошла в Лыскове. Возможно, повторно он «воскреснет» на центральной улице Нижнего Новгорода, где находилась его усадьба.

Часовня около Государственного банка

Ансамбль банка-дворца в неорусском стиле построили в честь двух событий — 50-летнего юбилея Государственного банка Российской империи и 300-летия дома Романовых.

На открытие Государственного банка 17 мая 1913 года ожидали приезда Николая II. Торжественное мероприятие мог испортить только владелец дома напротив ансамбля. Существуют три версии о том, кому принадлежало здание и как владелец мог навредить церемонии.

По первой легенде, в доме жил офицер, который часто выходил на балкон в нижнем белье. Согласно второй версии, в доме жил купец, который планировал собрать всю семью на чаепитие на балконе во время визита императора. По третьей легенде, в здании размещался публичный дом, а на балконе развешивали нижнее белье.

Итог у всех легенд одинаковый. Проблему решили за сутки: возвели часовню, которая перекрыла балкон. С тех пор жить в доме стало невозможно из-за звона колоколов каждые 15 минут.

Гитлер на Доме связи

Монументальное здание в стиле постконструктивизма построили в 1936 году. Фасад Дома связи со стороны Большой Покровской украсили барельефом с символикой СССР и эпизодами из повседневной жизни нижегородцев.

После Великой Отечественной войны появилась легенда о профиле Гитлера, возникающем в утренние часы. По преданию, черты диктатора заложили в изображение мужчины на барельефе пленные немцы при строительстве здания. Чтобы увидеть профиль, нужно встать под определенным углом в утренние часы и вглядеться в панно.