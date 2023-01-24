Названы главные ароматы Москвы

Главные ароматы столицы России перечислила парфюмерный искусствовед, критик, популярный лектор и автор обучающих программ в области парфюмерии Элина Арсеньева. Ее слова приводит "Мослента".
По мнению эксперта, охарактеризовать Москву одним запахом сложно. Она считает этот город слишком многогранным. Она подчеркнула, что в случае создания линейки парфюма сделала бы не менее 12 ароматов.
"Я, наверное, скажу про запахи метро, так как в Москве я все-таки большую часть времени провожу там", — призналась парфюмер, добавив, что каждый парк в столице тоже имеет свой характерный запах.
Своим мнением на этот счет поделились студенты популярного лектора. Они ассоциировали аромат Москвы с выпечкой из-за разнообразия кафе, с советскими духами из 50-х годов.
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