Что такое «айсберг перфекциониста»

Прочитав название этой статьи, наверняка вы могли подумать, что далее речь пойдет о каком-то метафорическом понятии. Но не в этот раз. Сегодня «Рамблер» расскажет, что NASA искали в Антарктике и как их находка завирусилась в интернете.

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

В октябре 2018 года камеры NASA запечатлели в рамках экспедиции IceBridge необычной формы айсберг. Отколовшийся кусок льдины находился недалеко от шельфового ледника Ларсена у побережья Антарктики. Что в нем такого примечательного? Он имел идеальную форму прямоугольника.

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Исследователи пришли к выводу, что этот айсберг очень молод. Все потому, что края гигантской льдины были будто вырезаны не менее гигантской пилой. Их не успели испортить ни ветер, ни волны. Но человек здесь ни при чем, уверяет гляциолог из Университета Мэриленда Келли Брант. Он привел пример с ногтем, который долго растет и рано или поздно трескается, причем в местах разлома появляются ровные линии. И с этим столообразным айсбергом произошло так же.

Хорошая новость заключается в том, что пользователи Твиттера, где был впервые опубликован снимок, не переставали восхищаться формой ледышки. Многие признавались, что «айсберг перфекциониста» – услада для глаз. Его разобрали на мемы как символ чего-то идеального.