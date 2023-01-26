Урок с чемпионом: мировые гроссмейстеры проведут мастер-классы в VEGAS Крокус Сити

29 января в ТРК VEGAS Крокус Сити известные мировые гроссмейстеры проведут сеансы одновременной игры на 40 досках и примут участие в зрелищных играх вслепую. Мероприятие состоится в рамках турнира «Шахматные звезды – 2023» с общим призовым фондом 15 млн рублей, который проходит в Vegas City Hall с 24 по 30 января.

Фото: предоставлено пресс-службой предоставлено пресс-службой

В пространстве Times Square VEGAS поклонники шахматного спорта смогут обучиться мастерству игры у знаменитых гроссмейстеров, понаблюдать за звездными мастер-классами для юных финалистов турнира «Шахматные звезды – 2023» и зрелищными сеансами игры вслепую, получить автографы гроссмейстеров и приятно провести время в компании профессионалов и любителей интеллектуального спорта.

Мастер-классы проведут чемпион мира по блицу и быстрым шахматам Сергей Карякин, победитель Кубка мира Теймур Раджабов, чемпион России Александр Грищук, победитель первого международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022» Владислав Артемьев и остальные гроссмейстеры турнира.

В играх вслепую примут участие пятикратный чемпион Испании Франсиско Вальехо и двукратная чемпионка мира по блицу среди женщин Бибисара Асаубаева. Игра вслепую — уникальный способ шахматных состязаний, при котором гроссмейстеры могут не смотреть на доски, играя одновременно несколько партий.

Начало мероприятия в 13:30. Вход свободный!

В очередном турнире «Шахматные звезды – 2023» принимают участие десять выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии, Испании и Казахстана: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Санан Сюгиров, Владислав Артемьев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Бибисара Асаубаева, а также сто юных шахматистов — победителей детских отборочных этапов.

Стать свидетелем соревнований и вживую понаблюдать за игрой легендарных гроссмейстеров в Vegas City Hall может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке и получить бесплатный билет. Детям до 14 лет в сопровождении взрослых отдельная регистрация не требуется. Также зрители могут следить за ходом турнира онлайн — в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» – компании «Новые шахматы» и Crocus Group. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф». Официальный партнер турнира – «Русская шахматная школа».

Партнер турнира – умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды – 2023» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF PRO – это первая в мире портативная электронная шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира, но при этом соответствующая по размерам всем международным стандартам.

Партнер турнира – деловое сообщество RRCC.

Подарки для детей предоставлены компанией «Мир Кубиков» – экспертом в мире конструирования. Это целая игровая вселенная, которая дарит радость выбора и свободу конструирования взрослым и детям.

Официальное информационное агентство турнира: РИА Новости Спорт.

Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный интернет-портал Championat.com, порталы Rambler.ru и Gazeta.ru, издательский дом «Спорт-Экспресс», журнал ОК! и радио «Коммерсантъ FM».

Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники».

Официальный сайт турнира.

Контакты для СМИ и аккредитации:

Захарова Александра

a.zaharova@crocusgroup.ru

+7 929 615-94-33

Хамидулина Алина

khamidulina@crocusgroup.ru

+7 916 562-03-62

Мишина Наталья

mishina@crocusgroup.ru

+7 903 129-28-59

Виноградова Анна

pr@crocus-hall.com