10 интересных фактов об Исландии: видео

Исландия — это островное государство, окруженное Атлантическим океаном. Отправляясь туда, путешественники могут увидеть китов и северное сияние, посмотреть на ледники, водопады, фьорды и вулканы. Природа в стране удивляет своей дикостью и красотой. Что нужно знать об Исландии, если вы ничего о ней не знаете? Рассказал блогер под ником @_inreality_ в своем TikTok-аккаунте.

Так, в Исландии произошли самые крупные и разрушительные извержения вулканов в истории — в 1784 и 2010 годах. Первое уничтожило практически весь остров, а второе — нарушило связь с другими континентами.

Еще у граждан страны нет фамилий. Вместо них местные жители используют отчества. Смотрите видео, чтобы узнать о других интересных фактах об Исландии.