Стали известны московские адреса комедий Гайдая

"Как вы помните, "Операция "Ы"" начинается с того, что Шурик под проливным дождем ждет автобуса. Это происходило на Комсомольском проспекте перед домом 5/2", — рассказал Бурт. Сцены на стройке снимались на "Мосфильме" и в районе Свиблово, а эпизод, где Шурик и студентка Лида садятся в трамвай, снят в районе дома №5 по 1-му Сельскохозяйственному проезду".