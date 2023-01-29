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1 час назад

Стали известны московские адреса комедий Леонида Гайдая

Мира Маркина

Адреса мест, где происходило действие комедий Леонида Гайдая, перечислил "Мосленте" журналист и историк Валерий Бурт. Многие сцены сняты в центре Москвы.

Стали известны московские адреса комедий Гайдая
Фото: Кадр из фильма "Операция "Ы", или Другие приключения Шурика"Кадр из фильма "Операция "Ы", или Другие приключения Шурика"

"Как вы помните, "Операция "Ы"" начинается с того, что Шурик под проливным дождем ждет автобуса. Это происходило на Комсомольском проспекте перед домом 5/2", — рассказал Бурт. Сцены на стройке снимались на "Мосфильме" и в районе Свиблово, а эпизод, где Шурик и студентка Лида садятся в трамвай, снят в районе дома №5 по 1-му Сельскохозяйственному проезду".

В фильме "Иван Васильевич…" царь Иван Грозный, которого играл Юрий Яковлев, смотрит на Москву с балкона дома на Новокузнецкой улице. Сцены комедии "12 стульев" снимали на Комсомольской площади, а также недалеко от Арбата, Таганки и Сретенки.

Стало известно, какие случаи из жизни Гайдая были показаны в его комедиях

Ранее зрители назвали самые любимые фразы из фильмов Леонида Гайдая.

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