Тайны подземелья Ростовского кремля: какие аномалии там нашли

Ростовским кремлём обычно неправильно называют окружённый крепостной стеной митрополичий двор. Декоративная (но стилизованная под оборонительную) кирпичная стена с башнями, воротами и надвратной церковью была построена в 1670-1683 гг. по распоряжению ростовского митрополита Ионы вокруг его резиденции, а не вокруг города.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Ростовский же кремль как оборонительное крепостное сооружение сохранился лишь частично. От него остались земляные валы протяженностью более трёх километров, опоясывающие по периметру нынешний центр Ростова на расстоянии от ста до пятисот метров от митрополичьего двора.

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Потайные ходы

Земляные валы с деревянными стенами существовали в Ростове издревле. В Смутное время в начале XVII века город подвергся нападению банд Лжедмитрия II, которые сожгли его. Это был последний раз, когда к Ростову подступили внешние враги. Но поскольку всякое государство готовится только к уже прошедшим войнам, в 1632 году по указу царя Михаила Фёдоровича началось обновление ростовских укреплений, продолжавшееся три года. Оно не предусматривало обнесения всего города мощной каменной стеной, по примеру Москвы, Смоленска, Пскова, Коломны и иных городов. Зато было принято решение насыпать повыше земляные валы - их сделали высотой до 9 метров, а потом построили на них новые деревянные стены с башнями и воротами и окопали их новым глубоким рвом, заполнив его водой.

Кроме того, в источниках указывается, что были прокопаны пять подземных ходов из города. По ним в случае осады Ростова неприятелем можно было бы доставлять в город воду из озера Неро или ближайших речек. Потайные ходы могли использоваться также для организации вылазок против врагов и для прослушивания, не прокладывает ли супостат свои подземные проходы к стенам города для их минирования.

Два туннеля, согласно источникам, были обложены каменной кладкой, три – укреплены деревянными сводами и балками. Возможно, что подземные коридоры, как и сам вал, не были принципиально новыми, а были просто в свое время расчищены и подновлены. Даже если сегодня все эти потайные ходы обвалились или оказались затоплены, историкам и археологам все равно хотелось бы знать, где они пролегали. Ведь в этих местах можно организовать раскопки и найти немало интересного, так как заброшенные ходы, например, нередко использовали для того, чтобы прятать там клады.

Электромагнитные аномалии

В конце 1970-х годов экспедиция Свердловского архитектурного института предприняла попытку разгадать тайны подземных туннелей Ростовского кремля. Для этого применили изобретённый в институте эффективный, как там считали, метод электромагнитного зондирования. На определенном расстоянии друг от друга в почву втыкали несколько электродов, пускали между ними ток и измеряли сопротивление среды. Отклонения от ожидаемого значения должны были указывать на наличие пустот в грунте. Ранее эти же учёные с помощью своего метода смогли обнаружить потайные ходы в Демидовской башне в Невьянске и в других старинных объектах на Урале.

Экспедиция выявила девять электромагнитных аномалий, которые могли указывать на подземные пустоты. Однако непосредственное изучение «аномальных» мест не привело к желаемому результату - потайных ходов, сохранившихся или разрушенных, найти не удалось. Сам же этот метод зондирования не получил широкого признания в научной среде.

Конечно, учитывая большую влажность и аморфность грунта в данной области, подземные коридоры, если они не использовались и были заброшены сразу после их сооружения, легко могли за три с половиной столетия полностью обвалиться. Не исключено также, что они существовали лишь на бумаге – «для отчётности», а в действительности их вовсе и не прокладывали. Ведь многое у нас делается (или, точнее, наоборот, не делается) в надежде на авось. Впрочем, в случае с Ростовом этот «авось» сработал – ведь городу больше не пришлось испытать ни одного вражеского нападения.

Загадка могилы князя Василька

В истории города Ростова есть ещё одна тайна, связанная с захоронением его князя Василька Константиновича. Старший сын великого князя Константина Всеволодовича был с 1216 года удельным властителем Ростова, с 1221 года (с 12 лет) лично участвовал в ратях своего дяди, великого князя Юрия. При Васильке было построено первое каменное сооружение города – величественный Успенский собор (нынешнее его здание воздвигнуто в XVI веке).

В феврале 1238 года Василько принял участие в трагической для русского воинства битве с ордой Батыя на реке Сить. В этом сражении погиб великий князь Юрий, а раненый Василько, согласно преданию, был взят в плен и замучен татарами за отказ присягнуть хану. Брошенное тело князя впоследствии было найдено и погребено в возведенном при нем Успенском соборе.