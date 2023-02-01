Почему на Северном полюсе нет часового пояса, а время не имеет значения

На Северном полюсе 24 часовых пояса сталкиваются в одной точке, что делает их бессмысленными. Это одновременно все часовые пояса Земли и ни один из них. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Северный полюс является самой северной точкой на земном шаре и определяется как точка в северном полушарии, где поверхность Земли встречается с ее осью вращения. Южный полюс, с другой стороны, является самой южной точкой на земном шаре и является точкой пересечения поверхности Земли и ее оси. Следовательно, два полюса или точки расположены прямо друг напротив друга. Северный полюс расположен посреди Северного Ледовитого океана, а Южный полюс расположен на континенте Антарктиды .. Хотя точно определить точку Южного полюса несложно, поскольку он расположен на суше, сделать то же самое для Северного полюса практически невозможно из-за движущегося морского льда. Из-за расположения Северного и Южного полюсов конкретного часового пояса там не наблюдается.

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Что такое часовой пояс?

Часовой пояс можно описать как регион Земли, в котором соблюдается стандартное время для нескольких целей, включая коммерческие, юридические и социальные. Часовые пояса часто соответствуют границам страны, поскольку в непосредственной близости друг от друга удобно наблюдать одно и то же время.

Часовые пояса на суше обычно смещены относительно всемирного координированного времени (UTC).

Вращение Земли означает, что часовые пояса определяются линиями долготы, которые соединяют Северный и Южный полюса и делят земной шар на разные часовые пояса.

В стране или регионе может быть несколько часовых поясов. Например, Соединенные Штаты расположены в шести часовых поясах. Однако, поскольку все линии долготы сходятся на полюсах, это означает, что полюса технически расположены во всех часовых поясах одновременно.

Время на Северном и Южном полюсах

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В большинстве частей земного шара линии долготы определяют местное время, так что конкретное время синхронизируется с положением Солнца на небе. Однако это не относится к Северному и Южному полюсам, где восход и заход Солнца происходит только один раз в год. На Северном полюсе солнце постоянно находится над горизонтом летом и ниже горизонта зимой. Солнце восходит во время мартовского равноденствия и достигает заката во время сентябрьского равноденствия. Южный полюс не получает солнечного света с марта по сентябрь, в то время как Солнце постоянно находится над горизонтом с сентября по март, а это означает, что на полюсе один из самых холодных климатов в мире.

Как там определяется время?