«Чёрный пастух» и другие страшные тайны и легенды Байконура

Отсюда человек впервые ступит в космос и покорит его. Это место до сих пор хранит свои тайны и легенды.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Черный пастух

Видео дня

Байконур – в переводе с казахского означает «богатая долина». Так называется та местность, в которой расположен сам космодром. У древних кочевников, живших в тех пустынных местах, была интересная легенда о Черном Пастухе, который соорудил из шкур огромную пращу, наполнил её раскаленными камнями и верблюжьим жиром и бросал эти камни во врагов, которые приближались к его становищу. Падая, горячие камни и жир поражали врагов, те же, кто уцелел, бежали в ужасе. В тех местах, куда падали камни долгое время ничего не росло, и на земле оставались выжженные отметины. Кочевники считали эту долину «пупом земли». По мнению специалистов, легенде этой больше десяти веков. Теперь же из гигантской «пращи» космодрома вылетают совсем другие «горящие камни» – спутники и ракеты. Так древняя легенда нашла свое отражение в зеркале современности.

Стадион

Байконур - это стадион. Именно так значилось в легенде-прикрытии.

Строительство велось в обстановке строжайшей секретности. Никто не должен был знать, что строится и для чего. Грузы приходили в обычных вагонах, которые разгружали под покровом ночи. Строители были убеждены, что строят… стадион. И многие потом, после окончания стройки, недоумевали, мол, строили стадион, так за что же нам ордена и медали?О тяжелых условиях – климат, песчаные бури, суховеи, морозы – говорить не приходится. Сначала строители жили в землянках, потом уже постепенно были поострены бараки. также рядом с будущим космодромом был построен другой, ложный, космодром, а также целый городок-муляж со школами, жилыми домами и прочими объектами.

Счастливое место

Байконур, наряду с Одессой, Троице-Сергиевой Лаврой и Москвой, Сергей Королев считал счастливым местом.Во время рытья котлована для будущего «гагаринского» старта на глубине 35 м было обнаружено древнее костровище. Археологи установили возраст находки – 10-35 тысяч лет до н.э. Королёва это известие очень обрадовало, он посчитал это счастливым знаком: «Мы строим на границе жизни. Если до нас здесь была жизнь, то и для нас это место будет счастливым».Уголек из того древнего костра главный конструктор взял для себя на память и носил его в спичечном коробке.

Мещанин-вольнодумец

А был ли он? Конечно, нет. Эта газетная байка появилась в прессе в семидесятые годы и породила нешуточный отклик читателей, которые приняли её за чистую монету. «Московские губернские ведомости» якобы за 1848 г. сообщали: «Мещанина Никифора Никитина за крамольные речи о полёте на Луну сослать в киргиз-кайсацкую степь, в селение Байконур». Так пошутил один из днепропетровских читателей «Известий», который в 1974 г. взял да и прислал письмо в редакцию, в которое вложил вырезку из газеты «Днепр вечерний». Позднее, когда началась шумиха в прессе, читатель признался, что все выдумал, потому что хотел пошутить. Не было никакого мещанина. Не было никакой ссылки.

Де Голль на Байконуре

25 июня 1966 г. городок Ленинск, что в 45 км от Байконура на один день, опять же из соображений строжайшей секретности, превратился в Звездоград. Спешно были приведены в порядок газоны, мостовые покрыли новым асфальтом, было ясно, что в городе намечается что-то важное. Так началась операция «Пальма-1» – грандиозный спектакль-демонстрация ракетной мощи СССР. Зрителем был сам президент Франции, генерал Де Голль. В операции участвовали командующий РВСН и все ракетные части подразделения Байконура, а так же Хрущёв, Брежнев, Косыгин и другие. Демонстрация прошла безупречно. Де Голль был впечатлен.

Успешный запуск человека в космос породил нешуточный интерес стран Запада к советским ракетам. Было решено, чтобы обезопасить себя от несанкционированных утечек информации, провести серию «экскурсий» на космодром для западных руководителей. До сих пор неизвестно точное количество этих операций под кодовым названием «Пальма». Но точно известно, что их было несколько.

Неизвестная трагедия

24 октября на Байконуре – день тишины. Это память об одной долго скрываемой и потому малоизвестной трагедии. В октябре 1960 г. во время испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты произошла катастрофа. При проведении электротехнических испытаний на заправленной ракете произошел внезапный запуск двигателей второй ступени. Начался пожар, в результате которого, а так же при отравлении парами топлива, погибло 76 военнослужащих и гражданских специалистов. Среди погибших был главнокомандующий РВСН, маршал артиллерии М.И. Неделин. По словам очевидцев, от маршала, который сидел недалеко от ракеты на деревянном табурете осталась только «тень» на земле и оплавленная пуговица мундира, по которой его и опознали. Смерть главнокомандующего и катастрофу скрыли. Родным о гибели близких сообщили только через неделю. Для особо дотошных была придумана версия о возгорании бочек с бензином.

Легендарные запуски