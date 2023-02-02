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22 минуты назад

Сахалинцы рассказали о разбушевавшемся в регионе тайфуне

Lenta.ru

В Южно-Курильском районе Сахалинской области бушует мощный тайфун. Местные жители рассказали «Ленте.ру» о нулевой видимости и сильном ветре, а также о последствиях непогоды.

Сахалинцы рассказали о разбушевавшемся в регионе тайфуне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам жительницы Южно-Курильска Валентины, тайфун начался ночью и усилился к утру. «Уже немного спокойнее, ветер есть неслабый, но привычный для наших мест, и холодно очень. Есть на некоторых домах оторванная обивка, а так пока вроде сильно ничего не разрушил, только крышу Дома культуры», — сообщила она.

Женщина также отметила, что в основном горожане переживают непогоду дома. «Только часа 4 назад мама с ребенком выходила — в окно видела, но там немного затишье было. Школу еще вчера отменили, а сады работают», — поделилась Валентина.

По словам сахалинки Анастасии, тайфун прошел быстро, ветер дул с порывами до 32 метров в секунду примерно 5-6 часов. «В том году бывало и похлеще, из дома по 2-3 дня невозможно было выбраться», — рассказала она.

Очевидцы сняли на видео снежный ураган в Сахалинской области. Запланированные на четверг рейсы из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и обратно перенесены на 3 февраля.

По данным синоптиков, скорость ветра в Южно-Курильском районе достигает 36 метров в секунду, пишет «ФедералПресс». Из-за него в столице, а также в Менделеево и Горячем Пляже были повреждены линии электропередачи. Кроме того, ураганный ветер снес крышу с районного Дома культуры.

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