Как в Великую Отечественную войну появилась Малая земля

Одним из героических эпизодов Великой Отечественной войны стала оборона Малой земли – небольшого плацдарма у Новороссийска. Она продлилась более восьми месяцев и благодаря этому впоследствии позволила советским войскам освободить город и все захваченное кавказское Причерноморье. А началось все с десантной операции майора Куникова 3 февраля 1943 года – ровно 80 лет назад.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Случилась она буквально на следующей день после победы под Сталинградом. Хотя, конечно же, когда, еще в ноябре 1942 года, планировалась операция, командование не знало точно, в какой день немцы там сдадутся. И тем не менее, битва на Волге и появление Малой земли – события взаимосвязанные.

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Как известно, целью летней кампании 1942 года германское командование поставило завладение советским Кавказом, поскольку там добывалась нефть. Для этого была создана группа армий, которая нанесла удар в южном направлении. Армия В была нацелена на Сталинград с тем, чтобы отрезать центральные области и Москву от Кавказа, армия А наступала непосредственно на регион. Ближайшей целью был захват нефтеносных районов Грозного, а далее и Баку.

Как известно, план этот провалился, но были оккупированы значительные территории Краснодарского края, включая и Новороссийск. Правда, использовать его как военно-морскую базу немцы не смогли – восточная часть Цемесской бухты осталась под контролем Красной Армии и все подходы к порту прекрасно простреливались.

Таким образом, и Сталинградская битва, и сражение за Кавказ представляли из себя одно стратегическое направление. Поэтому не удивительно, что одновременно решалась задача и южнее города на Волге. Еще 23 января советские войска провели операцию «Горы», сумели прорвать оборону противника и выйти к Майкопу отрезав немецкую группировку на Северном Кавказе. Но она оставалась очень сильной и продолжала удерживать Тамань и черноморское побережье.

Поэтому второй частью стала операция «Море». За ее осуществление отвечала Черноморская группа советских войск и флот. Планировалось, что 47-я армия прорвет фронт и обойдет Новороссийск с севера. Одновременно с этим будет осуществлен морской десант в Новороссийске, обе группировки должны были соединиться и окружить немцев. Руководство десантной операцией было возложено на командующего Черноморским флотом вице-адмирала Филиппа Октябрьского.

Чтобы отвлечь силы противника десантная операция планировалась на довольно широком фронте. Но основная должна была случиться в районе Южной Озерейки, остальные – вспомогательные и отвлекающие, включая и воздушный в районе Васильевки.

Но основной десант оказался неудачным, а если говорить прямо – полностью провалился. Считается, что в основном из-за просчета и нерасторопности командования. Сама погрузка войск на корабли была задержана на целый час – это очень много. При этом авиацию о задержке не предупредили, и она начала свою часть вовремя – нанесла бомбовые удары, а главное – высадила воздушный десант, который сразу оказался под огнем противника.

Корабли в районе Озерейки провели массированную артподготовку, но неудачно – огневые позиции немцев подавить не удалось. К тому моменту испортилась погода и высадить основной десант удалось лишь частично. А фашисты их уже ждали и открыли ураганный огонь. Продержавшись три дня силы основного десанта, частью эвакуировались, а частью сумели прорваться к Станичке, где был вспомогательный, отвлекающий десант под командованием майора Куникова.

Вот он прошел сверхуспешно! И в результате стал основным плацдармом советских войск под Новороссийском. Правда держаться пришлось до 16 сентября 1943 года, когда был освобожден город. Ну а в ночь с 3 на 4 февраля корабли смогли подойти незаметно, поставить дымовую завесу и высадиться. Уже через час удалось закрепиться, а затем и расширить плацдарм.

Успех операции объяснялся во многом талантом ее командира майора Цезаря Куникова. Это была уникальная личность! Его отец после еврейских погромов при белогвардейцах всецело поддержал большевиков, поэтому и сам Цезарь вырос горячим сторонником советской власти. Поступил в военно-морское училище в Ленинграде, но заболел и вынужден был уйти.

Но и на «гражданке» нашел себя. Ходил морским механиком на судне, поступил в «бауманку», учился в машиностроительном институте. В результате в 30 лет, в 1939 году, возглавил целое НИИ технологии машиностроения. В начале войны ему предлагают должность заместителя наркома боеприпасов, но он отказывается и уходит на фронт старшим политруком.

Куников не сразу, но попадает в морскую пехоту. Тут он уделяет внимание особой подготовке морпехов и становится непререкаемым авторитетом в этой области. Достаточно сказать, что Цезарь Куников первым во всем Военно-Морском флоте стал кавалером ордена «Александра Невского», который вручался за успешное командование.

Поэтому проведение вспомогательного десанта у Станички, в виду ее особой сложности, поручили именно ему. Отряд Куникова был небольшим, всего несколько сотен человек. Но это были морпехи с большим опытом – защитники Одессы, участники Керченской десантной операции.

В первый же день они отразили 18 контратак немцев. После провала основного десанта командование стало вводить войска у Станички. За пять дней туда было переброшено 17 тысяч человек, но и это произошло уже с опозданием. Время было упущено, эффект внезапности прошел. Майор Куников был смертельно ранен осколком 12 февраля и через два дня скончался в госпитале в Геленджике. В апреле ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.