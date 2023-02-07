Широкая Масленица 2023 в «Кремль в Измайлово»

25 и 26 февраля 2023 года в центре русской культуры «Кремль в Измайлово» традиционно отметят один из самых веселых праздников - Масленицу!

Фото: предоставлено пресс-службой предоставлено пресс-службой

Провожать зиму в Кремле в Измайлово, с его ярким русским колоритом и атмосферой, стало традицией для москвичей и гостей города. За выходные вы сможете прожить «Встречу Масленицы», «Заигрыш», «Лакомку», «Разгуляй», «Тещины вечерки», «Золовкины посиделки» и, конечно же, «Прощеное воскресенье», которое завершится ярким событием: сжиганием огромного чучела Масленицы! Шоу ходулистов-гигантов и эффектное фаер-шоу дополнят праздник незабываемыми эмоциями и впечатлениями!

25 февраля 2023 года в субботу «Кремль в Измайлово» приглашает маленьких гостей стать участниками увлекательного путешествия по Масленичной неделе!

Ведущий Иван Царевич на уличной сцене на центральной площади расскажет о традициях провода зимы, а помогать ему в этом будут сказочные персонажи, герои русских былин и сказаний. Все это будет сопровождаться русскими забавами. Во время выступлений и активных игр будут проходить розыгрыши призов от партнеров мероприятия. И, конечно, для гостей комплекса будут организованы различные мастер-классы и угощение блинами.

13:00 – начало представления Масленицы

Сжигание яркого и нарядного чучела Масленицы состоится в 18:00 на центральной площади

26 февраля 2023 года в воскресенье «Кремль в Измайлово» приглашает гостей всех возрастов на проводы зимы и встречу весны!

предоставлено пресс-службой

Лучшие фольклорные коллективы от телеканала «Жар птица» продемонстрируют свои театрализованные представления. Гостей будут вовлекать в старинные обряды аниматоры в русских костюмах. По уже доброй традиции Московская Ассоциация Кулинаров и лучшие шеф-повара страны установят очередной кулинарный рекорд, проведут мастер-классы, а студенты кулинарных колледжей представят гостям праздника масленичные блюда по традиционным русским рецептам.

Во время Масленицы будут проходить розыгрыши призов от партнеров мероприятия, традиционные масленичные игры и, конечно же, угощения разными видами блинов. Самые ловкие и бесстрашные гости Широкой Масленицы будут самостоятельно добывать подарки, забираясь на высокие масленичные столбы. А также посетители Кремля в Измайлово смогут понаблюдать за кулачными боями и поучаствовать в русских забавах.

Измайловские ремесленники традиционно откроют свои мастерские, где будут обучать желающих русским ремёслам: гончарному мастерству, созданию масленичных куколок из лыка, выпечке блинов и многому другому.

13:00 – начало представления Масленицы

А в 19.00 на центральной площади состоится сожжение нарядного чучела Масленицы со всеми хворями и невзгодами уходящей зимы.

Вход по билетам.