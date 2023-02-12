По каким адресам в Москве жила Фаина Раневская

Историк и журналист Валерий Бурт в своем материале на сайте Мосленты рассказал, где в Москве жила известная актриса Фаина Раневская.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

По словам эксперта, одним из первых московских адресов актрисы была длинная и узкая комнатка в Старопименовском переулке в коммунальной квартире, где круглосуточно горел свет. Сама Раневская по этому поводу говорила, что живет словно Диоген "днем с огнем".

Чуть позже Фаина Георгиевна смогла переехать уже в собственную квартиру на Котельнической набережной. Хотя в те времена этот район, по словам Бурта, и считался самым благополучным. Помимо всего прочего там было так шумно, что Раневская поспешила съехать и оттуда.

Следующим "пристанищем" актрисы стала уютная квартирка в одном из домов Южинского переулка, который ныне зовется Большим Палашевским. Это место было хорошо еще и тем, что до театра Моссовета, в котором работала в то время Фаина Георгиевна, пешего хода было всего на 15 минут.