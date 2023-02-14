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35 минут назад

В какой стране живут самые высокие люди в мире

Русская семерка

Люди делятся на тех, кто повыше и тех, кто пониже. Встречаются также карлики и гиганты. Как рост влияет на человека? Почему пигмеи низкорослые, а голландцы высокие? Говорим о росте не свысока.

В какой стране живут самые высокие люди в мире
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Какой народ самый высокий в мире?

Нынешний средний показатель динамики роста по Европе - 11 см, в Испании выше - 12 см. Самой высокой нацией на сегодняшний день являются голландцы (185 см).

В годы Второй мировой войны пальму первенства держали американцы (1,77 м.), но после середины ХХ века в США динамика роста населения приостановилась. Ученые связывают это с популярностью быстрого питания - американская нация растет не вверх, а вширь.

У голландцев же сказывается традиционно развитое молочное питание, едят они меньше американцев, предпочитая здоровую пищу. Имеет значение также и генетика, плюс увлечение спортом и активным отдыхом.

Какой народ самый низкий в мире?

Несмотря на то, что низкорослость ассоциируется с пигмеями, самый низкорослый из ныне живущих народов проживает в России. Это кеты (енисейские остяки), проживающие на берегах Енисея. Средний рост кетов 140 сантиметров. Пигмеев - 144 сантиметра.

В середине 1930-х годов в центральном Китае учеными было обнаружено поселение, в котором жили 800 человек, мужчин и женщин. Их средний рост не превышал 120 см.

Также в октябре 1970 года на границе Бразилии и Перу было найдено племя, средний рост представителей которого был не выше 105 сантиметров.

Причину низкорослости этих народов ученые связывают с генами. Сара Тишкофф из Университета Пенсильвании проводила исследование, которое обнаружило в генетическом наборе пигмеев ген, блокирующий действие гена DOCK3, который у европейцев отвечает за выработку соматотропина.

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