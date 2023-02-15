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1 час назад

10 интересных фактов о Болгарии: видео

Мира Маркина

Болгария — старейшая европейская страна, столицей которой является город София. Что нужно знать о государстве, если вы ничего о нем не знаете, кроме того, что это родина Филиппа Киркорова? Рассказал блогер под ником @_inreality_ в своем TikTok-аккаунте.

Болгария находится на юго-востоке Европы, граничит с пятью странами и имеет выход к Черному морю. Население страны — более 6,8 миллиона человек, а площадь — 110 993 км². Болгария — единственная европейская страна, которая не меняла название с момента ее создания. Первое Болгарское царство было основано в 681 году нашей эры.

Смотрите видео, чтобы узнать другие интересные факты о Болгарии.

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Ранее мы показывали ролик о том, к чему сложно привыкнуть россиянам в Турции.

Места,Видео,Филипп Киркоров,
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