10 интересных фактов о Болгарии: видео

Болгария — старейшая европейская страна, столицей которой является город София. Что нужно знать о государстве, если вы ничего о нем не знаете, кроме того, что это родина Филиппа Киркорова? Рассказал блогер под ником @_inreality_ в своем TikTok-аккаунте.

Болгария находится на юго-востоке Европы, граничит с пятью странами и имеет выход к Черному морю. Население страны — более 6,8 миллиона человек, а площадь — 110 993 км². Болгария — единственная европейская страна, которая не меняла название с момента ее создания. Первое Болгарское царство было основано в 681 году нашей эры.

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