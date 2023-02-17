Почему остров Сейбл называют «пожирателем кораблей»

Этот остров находится в Атлантическом океане недалеко от Канады и имеет протяженность всего 42 километра. Однако этот кусочек суши стараются обходить стороной капитаны кораблей.
О том, почему так происходит, читайте в материале «Рамблера».
Этот остров, своей формой напоминающей серп, снискал весьма дурную славу из-за большого количества кораблекрушений, зафиксированных возле побережья. Всего отмечено более 350 неприятных происшествий возле Сейбла. Из-за этого остров прозвали «кладбищем Атлантики» или «пожирателем кораблей».
Сейбл возник на месте встречи теплого течения Гольфстрим с холодным Лабрадорским течением. Они и таят в себе опасность, порождая водовороты.
Также страшат экипажи кораблей и зыбучие пески: севшие на мель возле Сейбла корабли не имеют шансов остаться на поверхности. Пески поглощают все судна: от маленьких лодок до огромных пароходов.
И, наконец, опасность представляет движение острова. С одной стороны Сейбла течение размывает песок, с другой же, напротив, намывает. Из-за этого остров двигается. Причем за год он может поменять местоположение более, чем на 200 метров. Такая особенность острова крайне затрудняет навигацию кораблей, нередко приводя к крушениям.