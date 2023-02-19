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3 часа назад

На челябинской метеостанции сфотографировали лису, встречающую рассвет

Ura.Ru

На Таганае в Челябинской области сегодня утром сфотографировали лису, пришедшую на метеостанцию встречать рассвет. Фото гостьи таганайской метеостанции опубликовано в челябинском telegram-канале.

На Таганае сняли лису, встречающую рассвет
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Лиса встречает рассвет. Метеостанция Таганай», — сказано в комментарии к фото в telegram-канале «Челябинск с огоньком».

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