Леонид Агутин впервые на фестивале «Дикая Мята-2023»

«Дикая Мята» — крупнейший независимый музыкальный фестиваль — в этом году пройдет 16-18 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), которое уже много лет собирает меломанов со всей страны. Рок, инди, альтернатива, фолк и электроника — представители самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах фестиваля.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Впервые на «Дикой Мяте» выступит любимый разными поколениями музыкант, поэт, певец и одна из самых заметных фигур российского шоу-бизнеса — Леонид Агутин, выступление которого закроет второй фестивальный день. На фестивале прозвучат как давно любимые песни в умопомрачительных аранжировках, так и новые, которые уже покорили сердца слушателей.

Пресс-служба

Также среди участников фестиваля уже заявлены The Hatters, WILDWAYS, LUMEN, Наив, Найк Борзов, Sati Etnica, Alai Oli, Drummatix, Меги Гогитидзе, «Сруб», Пол Пунш, DenDerty, «Собачий Lie», «видеокассета твоих родителей», Soltwine, «Манго Буст», «Приятели покойного», Васса Железнова и «Сегодняможно», Forest Tiger Friend & Owl Helper и другие.

На «Дикой Мяте-2023» будут и любимые зрителями артисты и, конечно, яркие и новые имена. Акцент в этом году будет именно на тех, кто не так давно пополнил наши плейлисты. Первую волну анонсов мы начали именно с таких музыкантов.

Впрочем, все эти годы мы делали «Дикую Мяту» для зрителей с живыми глазами, которые открыты новой музыке. Так что в этом смысле ничего не меняется. Мы делаем то, что умеем лучше всего — счастливыми тысячи людей, — рассказывает генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Одной из приоритетных задач для «Дикой Мяты» всегда был комфорт гостей фестиваля. В 2023 году поле превратится в музыкальный город — в дополнение к существующим модульным домам и аутентичным типи появится палаточный лагерь с освещенными улицами, бесплатной питьевой водой и кипятком, горячим душем, палаточная гостиница Караван, заработают летний кинотеатр, лекторий, территория Green Age.

Пережив два года пандемии и отмену за несколько часов до открытия, в 2021 году «Дикая Мята» не просто не сдалась, а подарила своим фанатам целых 10 дней музыки — два полноценных уикенда, между которыми работала в ламповом формате кэмпа. После проведения фестиваля «Дикая Мята Кэмп» продолжил принимать гостей — теперь меломаны могут приезжать в любимое «место силы» круглый год. Акустические концерты, мастер-классы, творческие встречи проходят в кэмпе каждые выходные. Территория постоянно развивается — построены домики для размещения и возводятся новые, мощеные дорожки, студия звукозаписи, летняя сцена, SUP-станция для сплавов, арт-объекты и кафе с авторской кухней, шеф-поваром которого является сам Андрей Клюкин. Команда фестиваля после проведения «Дикой Мяты» буквально осталась жить на его территории, превращая поле в уникальное место сосредоточения творческих встреч музыкантов, поэтов и меломанов.

«Дикая Мята» — номинант на самые престижные отечественные и зарубежные премии и неотъемлемая часть культурной жизни людей, влюбленных в музыку.