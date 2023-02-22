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2 часа назад

Опубликована история «дома-сказки» в Москве

Мослента

Историю расположенного в центре столицы «дома-сказки» опубликовал один из авторов группы «Неизвестная Москва. Истории, легенды» в социальной сети «ВКонтакте».

Опубликована история «дома-сказки» в Москве
Фото: МослентаМослента

Так в народе прозвали построенный в 1905-1907 годах доходный дом Зинаиды Алексеевны Перцовой, жены предпринимателя Петра Перцова, из-за его яркого наружного оформления.

«Такого богатого оформления фасадов нет ни на одном доме Москвы. Майолика была заказана у артели "Мурава", основанной работавшим в свое время в "Абрамцево" Алексеем Филлиповым и состоящей из художников Строгановки», — отметил рассказчик.

По его словам, в тот период артель была близка к ликвидации из-за отсутствия заказов, но работа над «домом-сказкой» спасла мастеров — артель пошла в гору и развила производство.

Сюжеты украсивших здание керамических панно связаны с былинами. Со стороны Пречистенской набережной можно увидеть изображение славянского божества Ярилы, а со стороны Соймоновского проезда — изображение вещей птицы Гамаюна, встреча с которой, по старым поверьям, предвещала удачу.

«Были времена, была архитектура как застывшая музыка», «Очень красивый дом! Каждый раз любуюсь им, когда бываю рядом. Строили на века», — написали в комментариях подписчики интернет-сообщества.

«Дом-сказка» расположен на пересечении Соймоновского проезда и Пречистенской набережной, но относится к Курсовому переулку, проходящему параллельно Пречистенке.

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