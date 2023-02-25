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53 минуты назад

В турецкой деревне образовалась загадочная воронка

Lenta.ru

Воронка глубиной до 15 метров внезапно образовалась в турецкой провинции Конья в центральной части страны. Об этом пишет Anadolu.

В турецкой деревне образовалась загадочная воронка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Воронка диаметром в 37 метров появилась в поле у деревни Карапынар. Ученый Фетулла Арык из Обрукского научно-исследовательского центра отметил, что невозможно установить связь между этим явлением и разрушительным землетрясением в регионе, которое произошло 6 февраля или менее сильными толчками 20 числа.

При этом местный житель поведал, что образование подобных воронок в том районе не является каким-то экстраординарным событием. В этот раз не повезло его соседу, чье поле оказалось повреждено.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе. Число погибших в результате катаклизма в Турции превысило 43 тысячи человек.

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