Ученые рассказали, в каких местах можно выжить при ядерном взрыве

Если бы завтра на ваш город сбросили атомную бомбу, знали бы вы, где укрыться? Ядерная война — ужасная мысль, но группа исследователей из Университета Никосии на Кипре думает о ней на первом месте.

Фото: Реальный мир космоса Реальный мир космоса

В недавнем исследовании ученые подсчитали, как взрыв от ядерного взрыва может повлиять на люди, укрывающиеся в помещении, и обнаружили, что даже если вы находитесь на безопасном расстоянии от взрыва, чтобы пережить взрыв, вы все равно можете быть в непосредственной опасности.

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«Важно понимать воздействие на людей в помещении, чтобы предоставить рекомендации по защите людей и имущества», — сказал соавтор Дмитрий Дрикакис. «Например, мы можем спроектировать конструкции, обеспечивающие большую защиту».

Избегайте коридоров и дверей. Ищите углы в комнатах без окон

При детонации ядерной бомбы возникает не только излучение в виде яркого ослепляющего света и палящего жара, но и мощные ударные волны, которые могут распространяться на десятки миль.

Именно эти ударные волны потенциально смертельны для людей, находящихся на достаточно безопасном расстоянии от огненного шара.

Команда смоделировала ядерный взрыв атомной бомбы мощностью 750 килотонн. Для справки: бомбы, сброшенные США на Хиросиму, имели мощность 15 килотонн, а на Нагасаки — 25 килотонн. Таким образом, в среднем это примерно в 37 раз меньше, чем бомба в моделировании исследователей.

Боеголовка такой мощности, вероятно, уничтожит все в пределах 2,5 миль (4 км), но люди за пределами этого радиуса могут выдержать шанс, если они укрываются в правильном месте прочной конструкции.

Тем не менее, там, где это правильное место, результаты исследователей становятся интересными.

«Взрыв была смоделирована с использованием вычислительной гидродинамики с высоким разрешением и высоким порядком», — сказал Дрикакис, рассказав Insider, — на основе трех десятилетий экспериментов и теории.

Используя эти модели, они рассчитали, как ударная волна будет проходить через здания, в том числе комнаты, стены, углы, двери, коридоры, окна и дверные проемы — на расстоянии от 2,5 до 30 миль от места взрыва.

Они сообщили, что узкие карманы внутри зданий, такие как дверные проемы и коридоры, могут действовать как аэродинамическая труба, ускоряющая ударную волну до опасного давления, в 18 раз превышающего человеческое. веса тела — достаточно легко, чтобы сломать кости.

«Самые опасные критические места в помещении, которых следует избегать, — это окна, коридоры и двери», — сказал соавтор Иоаннис Уильям Коккинакис.

Лучшее место — в половине здания, наиболее удаленной от места взрыва, в комнате без окон. Но «даже в передней комнате лицом к месту взрыва можно быть в безопасности от высоких воздушных скоростей, если расположиться по углам стены лицом к взрыву», — сказал Коккинакис Insider.

Стоит также отметить, что важно само здание. Например, вы не хотите укрываться в бревенчатой хижине.

«Как отмечается в газете, если вы находитесь слишком близко к месту взрыва, мало что можно сделать. Однако в На некотором расстоянии строительные конструкции, особенно из камня, бетона или других прочных негорючих материалов, могут обеспечить некоторую степень защиты от взрыва», — сказала Кэтрин Хигли, профессор радиационной биологии в Университете штата Орегон, которая не участвовала в исследовании.

Подготовка к неопределенному будущему

Исследователи заявили, что они смоделировали детонацию 750-килотонной бомбы по образцу российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», испытанной Кремлем в апреле прошлого года.

Российское вторжение в Украину вызвало опасения, что мы, возможно, приближаемся к ядерной войне, и одним из основных мотивов их исследования была «растущая риторика о применении ядерного оружия», — сказал Дрикакис.

«Ядерная война — серьезное дело, которое приведет к широкомасштабным разрушениям. В течение нескольких десятилетий международное сообщество считало что такой возможности не будет. Однако риторика во всем мире изменилась», — сказал Дрикакис.

Авторы считают, что эти результаты могут помочь экспертам по ядерной безопасности разработать более эффективные стратегии для смягчения ущерба от атомных взрывов и утечек радиации. Они надеются, что результаты это исследование может также помочь в разработке зданий, защищенных от ядерных взрывов, в будущем.

«Широкомасштабное значение этого исследования заключается в том, что оно может улучшить понимание того, как лучше всего защитить себя в условиях случае ядерного взрыва», — сказал Хигли.