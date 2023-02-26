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40 минут назад

Калининград вошёл в топ-10 самых культурных городов России

Клопс.Ru

Калининград вошёл в десятку самых культурных городов России. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование Высшей школы экономики, основанное на анализе 78 крупных населённых пунктов (от 250 тысяч жителей).

Калининград вошел в топ-10 самых культурных городов России
Фото: PxherePxhere

Лидерами в этом рейтинге оказались Петрозаводск, Белгород и Томск. В топ-10 также вошли Архангельск, Вологда, Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и Иркутск. Москва заняла только 28 строчку, а Санкт-Петербург — 13.

По словам аналитиков, такие результаты связаны с тем, что у людей в небольших городах намного больше свободного времени, культурная инфраструктура более востребована. Жители мегаполисов чаще заняты карьерой, пресыщены имеющимся выбором, поэтому реже пользуются доступными им культурными благами.

«В исследовании мы сделали акцент на том, насколько доступны культурные блага и насколько они находятся в обращении каждого жителя города. Оказалось, что у людей из первой десятки городов больше шансов для культурного роста. Это может быть связано с тем, что человек в некрупных городах располагает гораздо большим количеством свободного времени», — отметил заведующий лабораторией исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Руслан Хестанов.

Ранее Калининград вошёл в топ-10 популярных направлений для одиночных путешествий весной.

Места,Руслан Хестанов,ВШЭ,
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