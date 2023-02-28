Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Как живут люди в самом русском городе Китая

Мария Каткова

В Китае существует один город, который был основан переселенцами из России. Изначально это была станция на Китайско-Восточной железной дороге, а теперь там живет более 10 миллионов человек.

Как живут люди в самом русском городе Китая
Фото: WikimediaWikimedia

Приехав в этот город, вы не поверите, что вы находитесь в Китае. Здесь много православных церквей, есть памятник советскому солдату, а в магазинах дублируются надписи на русском. О том, как живут люди в Харбине, самом русском городе Китая, — в материале “Рамблера”.

Русский центр Китая

Большинство русских перебрались в этот город еще в конце XIX века. Тогда город населяли 12 тысяч человек, половина из которых были выходцами из России. Уже тогда переселенцы начали заниматься торговлей, медициной и обживали китайский город.

Начали появляться православные церкви, русская опера и различные постройки в российском стиле, с городами через границу появились прочные торговые связи.

Пряники с мясом и другие странности китайцев, которые вводят в ступор

После того, как первые переселенцы обжились на территории Китая, последовала вторая волна эмиграции после революции 1917 года. Сюда приезжали состоятельные люди и белая гвардия, а также все, кто мог попасть под репрессии. В те времена население Харбина значительно увеличилось из-за переселенцев. Город стал центром для русских в Китае.

Харбин сейчас

Сейчас в Харбине можно найти русское искусство – в городе функционирует музей, где регулярно проходят выставки художников и скульпторов из России. Представители интеллигенции, которые перебрались в Китай, открыли здесь русскоязычные университеты, которые функционируют до сих пор.

Во времена СССР граждане реже эмигрировали в Харбин, но с 2000-х годов русская диаспора здесь вновь выросла. Большая часть ее представителей — студенты и родственники переселенцев. Довольно часто люди используют город как промежуточную точку для миграции в более крупные города и другие страны. Тем не менее, в городе довольно сильно заметен дух советского наследия, поэтому не удивляйтесь, если увидите здесь парк имени Сталина или горнолыжную базу “Волга”.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий