Как живут люди в самом русском городе Китая

В Китае существует один город, который был основан переселенцами из России. Изначально это была станция на Китайско-Восточной железной дороге, а теперь там живет более 10 миллионов человек.

Фото: Wikimedia Wikimedia

Приехав в этот город, вы не поверите, что вы находитесь в Китае. Здесь много православных церквей, есть памятник советскому солдату, а в магазинах дублируются надписи на русском. О том, как живут люди в Харбине, самом русском городе Китая, — в материале “Рамблера”.

Русский центр Китая

Большинство русских перебрались в этот город еще в конце XIX века. Тогда город населяли 12 тысяч человек, половина из которых были выходцами из России. Уже тогда переселенцы начали заниматься торговлей, медициной и обживали китайский город.

Начали появляться православные церкви, русская опера и различные постройки в российском стиле, с городами через границу появились прочные торговые связи.

После того, как первые переселенцы обжились на территории Китая, последовала вторая волна эмиграции после революции 1917 года. Сюда приезжали состоятельные люди и белая гвардия, а также все, кто мог попасть под репрессии. В те времена население Харбина значительно увеличилось из-за переселенцев. Город стал центром для русских в Китае.

Харбин сейчас

Сейчас в Харбине можно найти русское искусство – в городе функционирует музей, где регулярно проходят выставки художников и скульпторов из России. Представители интеллигенции, которые перебрались в Китай, открыли здесь русскоязычные университеты, которые функционируют до сих пор.