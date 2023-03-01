8 причин, почему жить в Дубае не так классно, как все думают

Дубай — суперсовременный, дорогой мегаполис, открывающий миллион перспектив перед всяким, кто не прогуливал в школе уроки английского, с одной стороны.

Фото: Super.ru Super.ru

С другой — он имеет свои недостатки, как и любой город, причем порой весьма неожиданные.

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Какие именно, нам рассказала эмигрантка из России Мария, вместе с семьей год назад переехавшая в Дубай.

Бан на звонки с мессенджеров

«Оказалось, что всем известные мессенджеры работают исключительно для отправки голосовых или текстовых сообщений. То есть так, как мы привыкли в России звонить всем по WhatsApp и Telegram, здесь не получится. Для связи с семьей надо подключать VPN».

Транспортная НЕдоступность

«Этот город совершенно не для прогулок. Все районы удалены друг от друга, передвигаться пешком практически невозможно, только в рамках района. На метро ездить неудобно: поезда маленькие, людей пропасть.

Дубай — город для машин, без авто здесь плохо, даже невозможно. Русские права не действуют, надо по полной программе пересдавать с занятиями и экзаменами. Причем за это придется отдать несколько тысяч дирхам. Такси стоит х1,5 от московских цен, а в дождь эта и без того внушительная сумма увеличивается второе, а то и вчетверо. Правда, дожди здесь большая редкость».

Медицина

«Медицина полностью платная. Конечно, здесь есть государственные клиники, но практически у всех людей — и приезжих, и резидентов — есть страховка, которая покрывает лечение в платных клиниках, обследования, тесты и прочее.

Качество лечения, если честно, оставляет желать лучшего. Мне кажется, что здесь врачи предпочитают не париться и идти самым легким путем. Грубо говоря, если прийти с больным зубом, тебе предложат почистить его и использовать зубную нить. То есть конкретной помощи как таковой не получишь.

Вдобавок нельзя просто пойти в аптеку и купить антибиотик, их должен выписать врач. С одной стороны, это хорошо, потому что люди не занимаются самолечением. С другой — когда ты не можешь в аптеке купить лекарство сильнее спрея для носа, это немного удручает.

Скорая помощь в Дубае есть, но ее можно вызвать в исключительных случаях. Если ты не при смерти, придется добираться в госпиталь своим ходом, с травмой или температурой: на машине, на метро, как угодно, доставляешь свое тело в больницу. Для меня, человека с маленьким ребенком, это тревожная ситуация. В Москве скорая приезжает, когда у ребенка колики, но здесь это так не работает».

Отсутствие цифровых сервисов и банков

«Дубайцы очень стараются цифровизировать госуслуги, министерство здравоохранения запустило свое приложение, но по сравнению с Москвой, конечно, небо и земля. Наверное, просто мы, москвичи, избалованные.

То же касается и банков: местные банковские приложения чаще всего позволяют просто перевести деньги. Чтобы заказать карту, надо ехать в отделение. В отличие от российских приложений, где ты можешь получить онлайн любые услуги или, например, оперативно пообщаться с поддержкой. Небольшая проблема, но время отнимает.

Плюс здесь не развиты различные сервисы для жизни. Грубо говоря, если мне нужен мастер заменить лампочку, я не могу зайти на местый аналог «Профи.ру», придется обращаться за деньги в управляющую компанию. И это не дешевое удовольствие. В общем, все утыкается в бюджет.

В общем, что касается цифровизации — я бы сказала, Москва впереди планеты всей. Ожидать от Дубая, что ты приедешь и сможешь все решать на экране телефона, точно не стоит».

Высокая аренда жилья

«Аренда жилья — самый, наверное, животрепещущий пункт. Есть несколько нюансов, к которым надо быть финансово готовым. Первый: рост цен за аренду из-за большого притока людей, особенно в последнее время.

Второй: заплатить нужно за несколько месяцев вперед. В основном люди снимают на долгий срок, где-то от года. Тогда оплата производится не помесячно, как принято в России, а сразу за год. Либо одним платежом за весь год, либо двумя платежами. Самые комфортные условия, которые я встречала, — четыре платежа в год. Если решишь съехать раньше — платишь пенни.

Еще интересно, что квартиры в востребованных районах заметно меньше. Раньше здесь строили настоящие хоромы: высокие потолки, просторные комнаты, двушка может быть от 120 квадратных метров. А потом появился тренд на небольшие квартиры, но за счет района они могут быть даже дороже, чем большие».

Некачественный рынок услуг

«Здесь все делается для того, чтобы ты возвращался за одной и той же услугой снова и снова. Начиная от маникюра и заканчивая очисткой кондиционера от плесени. Такое ощущение, что все направлено не на качество, а на выкачивание денег. Даже высокая цена не гарантирует качество услуги.

Из моих женских наблюдений, здесь очень ценят мастеров маникюра, парикмахеров, врачей. Российские компании, которые сюда приходят, передают друг другу по сарафанному радио, потому что россияне привыкли к определенному уровню услуг и наши работники обеспечивают этот уровень. Много хороших отзывов про русских ребят».

Закрыт доступ к морю

«На первой линии фактически везде стоят отели и закрытые ЖК. Из окна дома, в котором мы сейчас живем, видно море, но свободно пройти к нему нельзя. Надо идти на общественный пляж, что не всегда удобно, либо покупать услугу прохода к морю через отели. Но это опять все про деньги. А вот так, чтобы увидел море, пошел к нему, сел на берегу и сидишь, такого нет».

Отсутствие исторического наследия