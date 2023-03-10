Какие тайны хранит старейшая тюрьма России

В 2023 году исполняется 375 лет Чебоксарскому замку — самой старой и загадочной тюрьме в России. Это легендарное место хранит множество тайн, ставших частью его истории. Само появление тюрьмы в Чебоксарах связывают с именем Ивана Грозного, а среди ее узников упоминаются такие исторические фигуры, как донские атаманы Степан Разин и Емельян Пугачев. Под Чебоксарским замком, из которого никто и никогда не сбегал, проходят запутанные подземные ходы, а его архивы уничтожались несколько раз. При этом в камерах старейшей тюрьмы России до сих пор содержатся заключенные, осужденные за самые разные преступления. Историю Чебоксарского замка вспомнила «Лента.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В июне 1555 года по приказу Ивана Грозного на левом берегу реки Чебоксарки застучали топоры: там стали возводить Чебоксарский кремль — оборонительную цитадель южных рубежей страны. За пятиметровыми стенами вскоре вырос деревянный город с двором воеводы, казной, церковью, домами и, конечно же, тюрьмой.

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Последняя простояла почти сто лет, но сгорела во время пожара. Тогда на ее месте сразу же начали возводить новую — из камня. По данным местных краеведов, ради этого даже приостановили строительство Введенского кафедрального собора — тюрьма оказалась важнее.

"Уездная тюрьма помещается в верхней части города, на нагорном берегу реки Волги. Она представляет собой старое одноэтажное здание прежнего типа тюремных построек, окруженное каменной стеной", — рассказал Александр Рябчиков (в 1901 году — тюремный инспектор).

Считается, что каменная тюрьма в Чебоксарах появилась в 1648 году. Строители позаботились о том, чтобы сбежать из нее было невозможно: стены делали массивными — толщиной почти в два локтя (82 сантиметра), а камень клали на специальный раствор, замешанный на куриных яйцах. Такая кладка и сегодня считается особо прочной. Старания оказались не напрасными: за 375 лет из тюрьмы в Чебоксарах не было совершено ни одного успешного побега.

В голоде и духоте

Условия содержания в Чебоксарской тюрьме были суровыми: тесные камеры с низкими потолками и сплошными нарами по стенам всегда были перенаселены. На 20-30 человек приходился один небольшой столик, неподалеку от которого было отхожее место.

Впрочем, вонь от него, смешанная с махоркой и растворенная в спертом воздухе, была наименьшим испытанием для новичков

В тюрьме сидели самые разные преступники — от язычников, не желавших принимать православие, до фальшивомонетчиков и убийц.

Все они находились в одинаковых условиях за одним исключением: дворян и чернь сажали по разным камерам, сословная иерархия строго соблюдалась. Арестантам запрещалось петь, громко говорить, ссориться и играть в азартные игры. При этом в течение дня все, кроме «дряхлых, больных и увечных», должны были работать.

Денег на содержание заключенных казна выделяла мало, и с едой в тюрьме были проблемы. Там случались так называемые «пролетные» дни, когда весь контингент голодал — его просто нечем было кормить. «День прожил — и ладно», — гласила присказка узников Чебоксарской тюрьмы.

Главным источником средств для тюрьмы веками оставались пожертвования горожан. Те давали деньги на тюрьму, хотя и знали, что среди арестантов нет местных жителей.

Для провинившихся чувашей в XIX веке построили отдельный арестный дом — специальное помещение при полицейском участке. Такие дома работали по всей Российской империи

А тюрьма в Чебоксарах стала пересыльным пунктом — мимо проходил печально известный Большой Сибирский тракт, или Владимирка. По нему из столицы на каторгу в разное время шли преступники всех мастей, от злостных конокрадов до декабристов.

Тюремные легенды

За века вокруг Чебоксарской тюрьмы сложилось немало легенд. Одна из них связана с подземными ходами, замурованные входы в которые до сих пор видны на ее стенах. По легенде, часть заключенных из южных регионов России прибывала в Чебоксары на баржах — тюремное здание находилось всего в нескольких сотнях метров от пристани.

Прибывших выгружали по ночам, чтобы не тревожить жителей города, и вели в застенок. В XVII-XIX веках преступников клеймили — им на лоб били татуировки «вор» или «кат» (каторжник), а затем заковывали в тяжелые кандалы. На этапе восемь — десять заключенных приковывали кандалами к длинным металлическим прутам.

Вся эта конструкция была очень тяжелой и страшно гремела. Этот жуткий звук пугал горожан, и чтобы не тревожить их, от пристани до тюрьмы прорыли подземный ход.

"Был и второй ход — по нему арестантов, также по ночам и не пугая горожан, водили в Введенский собор на исповедь, причастие или просто помолиться. Но в 30-е годы ХХ века его засыпали. Теперь оба прохода замурованы", — поведала Галина Зинина (полковник в отставке, основатель музея истории уголовно-исполнительной системы (УИС)).

Вторая легенда гласит, что именно из Чебоксарской тюрьмы на казнь в Москву в 1671 году был отправлен донской казак и предводитель крестьянского бунта Степан Разин вместе с братом Фролом.

"Стенька Разин неоднократно бывал в Чебоксарском уезде. Прельщал чувашей обещанием больших выгод, те верили ему, держали его сторону. Спасаясь от преследований, Стенька выбирал самые глухие места", — поделился Николай Никольский (чувашский историк и этнограф Из книги «О Степане Тимофеевиче Разине и чувашах»).

Впрочем, никаких документов, подтверждающих пребывание Разиных в Чебоксарском замке, не сохранилось. По данным историков, 3 (13) октября 1670 года армия воеводы Юрия Барятинского разбила войско Степана Разина под Симбирском. Преданные казаки вывезли раненого атамана на Дон и укрыли в бунтовавшем Кагальницком городке.

Этот городок был крепостью, созданной Разиным на правом берегу Дона — возле впадения в него речки Кагальник. Год спустя, в октябре 1671 года, Степана вместе с братом Фролом выдали московскому царю. При этом путь от Кагальницкого городка до столицы проходит в стороне от Чувашии, поэтому Разин вряд ли мог оказаться в Чебоксарской тюрьме.

А вот то, что в ней мог побывать другой знаменитый бунтовщик, Емельян Пугачев, специалисты допускают. В 1774 году мимо тюрьмы в Чебоксарах Пугачева везли на казнь в столицу и могли оставить его на ночлег в одной из камер.

Загадки истории

Между тем в исторических документах, связанных с Чебоксарской тюрьмой, есть странный пробел: в XVI веке она упоминается, а в XVII-XVIII веках никаких данных про нее нет. На городских планах в это время на месте арестного замка обозначены «каменные обывательские дома».

Местные краеведы утверждают, что до XVIII века в Чебоксаре (название тогда употреблялось в единственном числе) не было ни одного каменного здания, кроме Введенского кафедрального собора. Объяснение простое: камень здесь не добывался, а завозить его было очень дорогим удовольствием.

"В 1773 году случился крупный пожар, на две трети уничтоживший город. После него Чебоксары стали превращаться в купеческий городок, в котором начали строиться каменные здания", рассказал краевед Алексей Киров.

По мнению Кирова, в XVII веке в Чебоксаре действительно появилась тюрьма, но стены ее были землебитными: снаружи — из дерева, а внутри заполнены землей и камнем. Это, кстати, объяснило бы, почему на городском плане 1796 года на месте, где сейчас стоит тюрьма, указаны обывательские и питейные дома.

Но есть и другая версия. В 1648 году в Чебоксаре действительно построили казенную крепость для узников, для чего «за счет средств бюджета» завезли камень и возвели стены. Но довольно скоро ее передали кому-то из приближенных воевод под жилой дом — уж больно солидным было это здание, располагавшееся на территории Кремля, рядом с главным городским храмом. Такие махинации на Руси проворачивали с давних пор.

"Возможно, какая-то часть каменных строений тюрьмы XVII века (если она вообще была) вошла в состав частной застройки. И только после 1860-х там возникла уездная тюрьма. Потому, согласно ежегодным отчетам XX века, в те годы тюрьма была рассчитана только на 35 общих мест и два одиночных", —Владимир Борисов (кандидат исторических наук, историк пенитенциарной системы).

Архивный поиск показывает: до 1850 года здание тюрьмы на всех планах города, в том числе и тех, что отправлялись в Его Императорского Величества канцелярию, обозначено жилым домом, причем постройки первой очереди. Не вызывает сомнений лишь один факт: строительство этого дома велось именно в XVII веке по принятым тогда технологиям и дизайну.

Архивы в огне

В 1820 году в России началась тюремная реформа, которая предусматривала возведение пенитенциарных учреждений во всех уездных городах. В 1829 году император Николай I утвердил программу строительства, в которую попала Чебоксарская тюрьма. После этого здание с архитектурой времен Смутного времени вновь стало тюрьмой.

В 1871 году ее назвали тюремным замком: новое название добавило романтики старинному зданию. А 17 лет спустя тюрьма поменяла свой статус и стала уездной. Теперь в ней содержались только местные жители, совершившие мелкие преступления — такие как мошенничество и кража.

Со временем количество арестантов росло, поэтому потребовалось больше камер. Тогда в 1907 году на деньги из государственной казны и пожертвования купцов в тюрьме надстроили второй этаж на 30 камер.

А в 1919 году, после революции, ее преобразовали в домзак — дом предварительного заключения (аналог современных СИЗО). В его штате был один заведующий, шесть сторожей и делопроизводитель, которые были вооружены девятью револьверами и тремя винтовками Бердана, также известными как берданки.

А еще домзаку принадлежали одна лошадь и два огорода — так записано в отчете, хранящемся в архиве

Между тем в 1919-1953 годах в истории Чебоксарского тюремного замка опять возникает темное пятно: архивные материалы за этот отрезок времени оказались зачищены, причем дважды.

Сначала, в дни Февральской и Октябрьской революций, протестующие ворвались в тюрьму и уничтожили разыскные материалы и архивные документы. Вместе с ними, воспользовавшись общей неразберихой, пришли переодетые в гражданскую одежду надзиратели — им по секретному приказу было поручено сжечь папки с делами царских агентов.

Вторая зачистка прошла в начале Великой Отечественной войны, сразу после объявления особого положения, предусматривающего ликвидацию всего архива, связанного с местами лишения свободы.

Впрочем, известно, что в годы массовых репрессий в тюремном замке никого не расстреливали: решения «двоек» и «троек» приводили в исполнение в управлении НКВД, на территории нынешнего завода «Электроприбор» в Чебоксарах. А к 1940 году эта тюрьма стала крупнейшей в Чувашии: там содержалось 565 арестантов — в три раза больше положенного.

Дилемма о музее

В годы перестройки Чебоксарский замок признали аварийным, но это не остановило поток заключенных — теперь в одной его камере могло содержаться до 70 человек, причем здоровые там сидели вместе с больными. Ситуация поменялась лишь к 1995 году, когда тюрьма попала в федеральную программу строительства и реконструкции СИЗО и тюрем.

Это историческое учреждение работает и сегодня: его официальное название — СИЗО №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Чувашской Республике. Изолятор состоит из двух зданий — режимного корпуса, возведенного в 1648 году и оборудованного новейшими системами видеонаблюдения, а также административного комплекса 1954 года постройки.

Сегодня в СИЗО — 33 камеры для следственно-арестованных, три карцера, одна камера для заболевших, а также четыре жилых помещения для хозобслуги. За 375 лет в Чебоксарской тюрьме многое поменялось, но те десять камер, которые были там еще при царе Алексее Михайловиче, остаются в здании и сегодня.

Периодически местные власти поднимают вопрос о том, чтобы перевести заключенных за пределы Чебоксар, а в легендарной тюрьме открыть исторический музей.

Летом 2022 года с такой инициативой в очередной раз выступил глава администрации Чебоксар Денис Спирин