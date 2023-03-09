Киселева назвала преимущества Москвы перед Лондоном и Нью-Йорком

Известная российская телеведущая и спортсменка Мария Киселева раскрыла преимущества Москвы перед крупными городами стран Запада. На эту тему она высказалась в интервью «Москвич Mag».

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Издание спросило у Киселевой, чем Москва лучше Нью-Йорка, Берлина, Парижа и Лондона.

«Своя аура и атмосфера, постоянный рост и изменения к лучшему с сохранением традиций, здесь родные и друзья», — ответила она.

Телеведущая также выразила уверенность в том, что столица России стремительно меняется и обновляется. По словам ведущей, ей нравится в городе уникальное расширение метро, инфраструктура для занятий физкультурой и спортом и «решение парковочного пространства».