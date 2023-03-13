«Дедушка-сосед сказал, что нас, русских, дурят»

Пять лет назад Яна из Пермского края вместе с мужем и ребенком перебралась в Барселону. Она своими глазами увидела местную преступность, выдержала суровый карантин во время пандемии COVID-19, открыла собственный бизнес и узнала, что испанцы в действительности думают о выходцах из России. В рамках цикла материалов о жизни россиян за границей «Лента.ру» публикует ее рассказ о переезде в Испанию.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мы с мужем родом из маленького города в Пермском крае, называется Березники. Познакомились в Перми и уже потом переехали вместе в Москву. У меня была стабильная работа, у мужа — бизнес. Москву обожали! Позже я забеременела, родился сын Елисей. Переезд мы не планировали — наоборот, даже дачу на лето сняли в Подмосковье.

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В то время почему-то многие наши знакомые задумались о переезде в Испанию. Кто-то говорил о Марбелье, друг мужа жил долгое время на острове Майорка и вновь решил возвращаться с семьей туда. Говорили, что в Испании проще всего получить ВНЖ, и что там очень классно растить детей.

Вот тогда и появилась первая мысль о переезде.

Хочу заметить, что в Испании мы были только в Барселоне, в августе, в сорокаградусную жару, с толпами туристами. Я тогда думала: «И что? Почему все так мечтают об этом городе?»

Стала по крупицам собирать информацию, изучать испанских блогеров, читать отзывы людей, которые недавно переехали. И да — сложилось впечатление, что в Испанию переехать не так сложно. Решили попробовать.

«Я не понимала, как там жить после Москвы»

В первую очередь мы хотели посетить города, которые нам рекомендовали для жизни. И вот с четырехмесячным сыном полетели на полтора месяца в Марбелью. Да, красиво, море (очень холодное из-за течения), солнце, пальмы. Но… что-то не екнуло.

Марбелья казалась некоей «лакшери деревней». Я не понимала, как там жить после Москвы. Чем заниматься? А кое-какие планы на деятельность в Испании у меня уже были.

Остров Майорка мы сразу отмели, так как островная жизнь не для нас. В конце концов на месяц полетели в Барселону, сняли апартаменты и попробовали взглянуть на жизнь не как туристы, а уже как местные.

В декабре 2017 года мы прилетели. Здесь была теплая зима (впрочем, как и всегда). Мы гуляли по городу, туристы нас уже не смущали, изучали районы для жизни, отметили 2018 год. В тот приезд Барселона нам очень понравилась.

К тому времени у меня уже был план по получению вида на жительство. Точнее, даже два

Первый план: студенческая виза. Она была самым простым способом переезда, да и сейчас остается. Ограничений по возрасту нет, главное — учиться в аккредитованном учебном учреждении Испании. Это могут быть курсы испанского, профессиональные курсы, обучение в университете, магистратура. Поэтому я пошла в языковую школу и оплатила годовой курс (это требование для получения студенческой визы). Это обошлось в 4,5 тысячи евро.

После этого мы вернулись в Москву, подали пакет документов на меня и сына (ему тогда было месяцев девять), написали мотивационное письмо (в России это обязательное требование) и стали ждать. Через десять рабочих дней пришел отказ.

«Такие кражи — обычное дело в Испании»

Но у нас был «план Б»: виза no lucrativa. Этот способ для нашей семьи подходил, но было несколько трудностей: мы никак не могли открыть счет в банке и не могли снять жилье. А по этому типу ВНЖ важно показать деньги на испанском счете и испанское жилье в собственности или аренде.

Муж несколько раз летал в Барселону, чтобы снять жилье, но безуспешно. Помощь пришла, откуда не ждали. В тот момент мы находились в Перми и брали частные уроки испанского языка, готовились к переезду. Наш учитель был каталонцем, и у него имелась квартира в Барселоне. Он нам помог, предоставил документы на жилье.

В один из приездов в Барселону мужу все-таки удалось открыть счет. Получается, пакет документов для визы был готов. Для получения ВНЖ no lucrativa тогда, пять лет назад, можно было показать удаленную работу (или бизнес), что мы и сделали. Сейчас, к слову, эти условия изменились — теперь важно показать пассивный доход.

Срок рассмотрения документов по этому типу ВНЖ — три месяца. Мы решили переждать это время в Барселоне. И вот в апреле 2018 года мы улетаем по туристическим визам, ищем жилье на три месяца. Каким-то чудом нам удалось снять жилье всего через два дня. Квартира оказалась с видом на море: первая береговая линия, три спальни. По стоимости — 1,8 тысячи евро. В Барселоне практически всегда сезон, поэтому да, дорого, но ютиться в отелях намного дороже.

Итак, агентству мы заплатили. Сразу же пришлось сделать оплату за три месяца проживания и два месяца депозита, который возвращается после того, как вы возвращаете квартиру.

Мне так нравилась эта квартира! Охраняемая территория, консьерж, чисто, красиво. Я думала: «Вау, круто, как в Москве!»

Я начала ходить на курсы испанского, которые оплачивала для студенческой визы. Решила не терять время и воспользоваться шансом, чтобы подучить язык.

На третий день муж с сыном встретили меня после учебы в парке нашего нового района. Вместе поднялись домой, вошли — по всей квартире валяются вещи. Муж ринулся в гостиную. Ни часов, ни ноутбука, ни планшета — все унесли воры. Ужасно было, что взяли все документы: российские паспорта, водительские удостоверения, из моего кошелька достали всю мелочь рублевую.

Дверь не взламывали, кто-то открыл своим ключом. Позже в подъезде мы нашли метки — как оказалось, это послания воров. Вызвали полицию, рассказали им. Ну как рассказали — по-испански тогда мы знали только hola (привет) и una copa de vino (бокал вина). Полиция приняла заявление, посочувствовали нам, и все на этом.

Позже я узнала, что такие кражи — обычное дело в Испании. Когда заезжаете в новое жилье, первым делом нужно менять замок. Точнее, личинку замка. Что мы и сделали уже после всего произошедшего.

«Были квартиры, от которых я приходила в ужас»

Самым страшным было жить в этой квартире дальше. Агентство отказалось возвращать деньги, отказалось переселять в другую квартиру. Выхода не было, пришлось остаться.

Если честно, в тот момент я думала, что муж скажет: «Сдалась нам эта Испания, если здесь на каждом шагу воровство и полиция не работает?» Но мы остались. Я попыталась найти хорошее и решила, что свое место под солнцем мы проплатили.

Следующие три месяца прошли без происшествий, я учила испанский, мы много гуляли, наслаждались морем и солнцем. В конце июня позвонили из консульства и сказали, что нам пришло заветное favourable (одобрено).

Мы без сожалений попрощались с этим временным жильем и полетели в Россию — ставить визы в паспорта, прощаться с родными, собирать оставшиеся вещи.

В августе вернулись в Испанию. Думали, что если в прошлый раз нам удалось быстро найти жилье, то и сейчас получится. Но нет

Были квартиры, от которых я приходила в ужас. У нас был бюджет 1500 евро, и обязательно нужно было две спальни. Когда мы проходили на осмотр, я видела, что одна спальня выходит окном в колодец, либо, бывало, вообще без окон. У меня в голове это не укладывалось. Тем более за такие деньги!

Были очень хорошие варианты, с окнами, наши документы брали на рассмотрение, но отказывали. Однажды подвернулся хороший вариант — с тремя спальнями, с балконом, с большой зоной для стирки и даже с нормальной мебелью. Собственник был китайцем, мы предоставили все документы, через два часа он дал добро.

На следующий день подписали контракт. Несмотря на быстрое согласование, условия он нам выдвинул такие: депозит нам надо было заплатить за шесть месяцев, а не за два, потому что у нас не было рабочего контракта — «для безопасности».

Деваться было некуда, квартира понравилась, и уже хотелось начать обживаться. Деньги на испанском счете имелись, поэтому мы пошли на все условия. И въехали в квартиру.

«Мы такие же эмигранты, как марокканцы и пакистанцы»

У нас оказались замечательные соседи-каталонцы: одна из соседок когда-то учила русский и была несколько раз в Москве и Питере. Было очень много русскоязычных в парках, мы легко заводили новые знакомства. Так мы узнали о центре на четыре часа для малышей, куда сразу побежали оформлять сына. Еще через месяц нашли нормальный детский сад и отдали ребенка на весь день.

Что удивило: сад находился в квартире на втором этаже, привычного нам разделения зон не было. Сын целый день был в одном кабинете: тут дети играли, затем их тут же кормили, а после — мамочки, держитесь! — им ставили кроватки, хотя кроватками это сложно назвать, и укладывали спать. Гуляли дети на балконе. В общем, все не так, как у нас. И стоит 500 евро.

Деньги из языковой школы я частично вернула. Так как был отказ по студенческой визе, они обязаны были вернуть. Я пошла учить язык в официальную языковую школу, мало кто из приезжих о ней знает. Там, конечно, дешевле, чем в частных. К тому же такие школы не подходят для получения студенческой визы, только для изучения языка. Единственный минус — в группе 30 человек. Это много.

На первых курсах там все: марокканцы, пакистанцы, корейцы, китайцы и европейцы. Наши соотечественники не очень любят эту школу, считают себя, видимо, особенными по сравнению с марокканцами и пакистанцами. Хотя по факту мы такие же эмигранты, как и они

В чатах я познакомилась с компанией русских женщин и стала выходить с ними на обед. Чаще всего это были женщины с детьми, которые переехали в Испанию ради их будущего, а мужья оставались жить и работать в России. Работать сами они не планировали, занимались только бытом. Я немного выбивалась из таких компаний, потому что знала, чем хочу заниматься.

В России я работала в выставочной сфере: устраивала крупные выставки с большим количеством участников. Параллельно у меня был туристический бизнес, я занималась организацией авторских туров: йога-туры в Индию, фитнес-туры, экскурсионные и так далее.

Еще до переезда, до получения ВНЖ, я решила, что в Испании буду заниматься организацией туров для русскоязычных. И даже сразу создала рабочую страницу в Instagram @open_your_spain (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Надо мной многие смеялись. А я думала, набиралась знаний, знакомилась с людьми. Но в своем рабочем аккаунте я по-прежнему ничего не делала, было страшно — все-таки страна новая.

«Дедушка-сосед сказал, что нас, русских, дурят»

В конце концов я все же организовала экскурсионную поездку во Францию. Я всегда делаю такие дела, потому что самой хочется. Подумала: «Хочу во Францию, хочу поехать в место, где все едят устрицы! Попробую организовать группу и поехать». И получилось: полный автобус на 55 человек. Это все были русскоязычные, живущие в Барселоне и пригороде. Не туристы.

После меня стали приглашать к сотрудничеству разные рестораны и отели. Планы были расписаны на недели, месяцы вперед. И вдруг после 8 марта 2020 года — занавес. Точнее, карантин.

У всех был шок! Никто не понимал, что делать. Было страшно. На улицу выходить нельзя. Только за продуктами. Все думали, что это все вот-вот закончится. Мы в первую же неделю нашли дом в аренду на Коста-Брава, это побережье в сторону Франции, очень популярное и красивое место. Уехали туда, думали, что на две недели, в итоге прожили там почти два месяца карантина.

В карантин мы с друзьями держали связь друг с другом, пили винишко в зуме, готовили по испанским рецептам. За карантин у меня сложилось более крепкое общение с друзьями

Испанцы же удивили не в лучшую сторону. Казалось бы, такие пофигисты! Но они стали стучать на соседей, вызывать полицию. Если гуляешь «не по времени», могли с балкона настучать полиции. На нас не было жалоб, но у многих моих знакомых было.

В карантин я прочитала в женских чатиках, что многие собственники жилья сделали скидку на аренду. Многие остались без работы, бизнес встал, и это было логичным со стороны собственников. Наше же агентство пошло в отказ. Дедушка-сосед сказал, что нас, русских, дурят, что депозит за шесть месяцев агентство брать не имело право, и что нам его не отдадут. И посоветовал нам не платить за жилье.

Мы написали письмо, что раз агентство не делает скидку, пусть зачтут деньги из депозита в счет нашего проживания. Все шесть месяцев. Так и вышло. Шесть месяцев мы не платили.

Мы как раз планировали переезд в другую квартиру, поближе к школе сына. Дело в том, что школы в Испании начинаются с трех лет. Конечно, это, по сути, детский сад, но уже и не ясли. В хорошие школы очень сложно попасть, за два года до трехлетия сына я объездила все частные школы. Я не понимала, в чем же их преимущество, а цена меня абсолютно выбивала. От 1000 до 1,7 тысячи евро в год, хотя это, по сути, детский сад для трехлетки.

Мне порекомендовали ряд получастных школ. Одна мне очень понравилась. В таких школах частично финансирование идет из регионального бюджета, частично — от родителей. И оплата в среднем 400-550 евро. В нашей школе — 500 евро, что уже приятнее, чем 1000 и 1500.

В мае 2020 карантин перестал быть строгим, были определенные часовые отрезки времени для прогулок. После круглосуточного двухмесячного нахождения взаперти хотелось отдохнуть в женской компании. Я написала в отель недалеко от Барселоны, спросила, можно ли приехать с подругами, сможет ли отель сделать разрешение. В итоге я случайно набрала почти 30 девчонок, мы уехали на выходные без мужей и детей и просто классно отдохнули. Получается, я возобновила свою деятельность.

«Сейчас переехать сложнее, но нет ничего нерешаемого»

Летом мы путешествовали по Испании и слетали в Россию навестить родных. В сентябре сын пошел в школу, чему мы были очень рады. Елисей — единственный русский ребенок в классе, к нему хорошо относятся как учителя, так и одноклассники. Скорее всего, мой сын будет даже больше испанцем, чем русским.

Через пять лет мы можем запросить испанское гражданство. Сыну точно будем делать. Я пока морально не готова. Но, глядишь, через пять лет первая побегу.

До переезда в Испанию я вообще ничего не знала о стране, никак ее не представляла. А теперь, несмотря на все минусы, очень люблю и Барселону, и испанцев. Единственное, что меня настораживает, — это уровень преступности, в особенности кражи. Но, сколько бы я ни путешествовала, откуда бы ни возвращались, в Барселоне чувствую себя дома.

«Вы, русские, стремитесь к роскоши, очень заботитесь о внешнем виде и имидже. Вы любите отличаться от других»

«Серьезные. Водка, русский салат»

«Добрый, культурный народ, который может гордиться своей историей и традициями»

«Русские женщины очень любят ухаживать за собой, с утра уже всегда накрашены, не умеют отдыхать и наслаждаться свободой»

«Работящие, приятно вести дела с русским человеком, женщины очень красивы, но коварны»

«Имеют медведей в качестве домашних животных, пьют водку вместо воды и невосприимчивы к холодной погоде»

«Серьезные, не умеют расслабляться, всегда торопятся»

«Вы чокнутые!» Многие люди здесь любят Россию. И даже бывали в крупных российских городах. Хотя про Пермь, конечно, они ничего не знают. В целом, тут хорошее отношение к русским. Я даже спрашивала у своих знакомых, что они думают о русских. Вот, что мне отвечали:

Я открыла ассоциацию русскоязычных, мы оказываем полный спектр услуг по переезду, подбору школы для детей, недвижимости, организации мероприятий. Сейчас ищу дом для своего дела и очень хочу, чтобы каждый, кто переехал в Испанию, не чувствовал себя брошенным и знал, что к нам можно прийти и решить любую проблему.

Да, сейчас переехать стало сложнее, но я всегда говорю: нет ничего нерешаемого! Да, нужно приложить много усилий, под лежачий камень вода не течет. Это сложно, многие не выдерживают: сейчас все-таки эмиграция бывает вынужденной, я же, когда переезжала, этого искренне хотела.

«Все пьют. И идут на работу»

Не всем нравится жизнь в той же Барселоне, для многих нет лучше жизни, чем в Питере, Перми и даже Березниках. Лично я всегда выберу Барселону. А в Москву я люблю приезжать погулять. Обычно мы летаем в Россию раз-два в год. Когда прилетаю, наслаждаюсь российским сервисом, кинотеатрами, а какие у нас детские центры… В Испании такого нет!

В России сервис лучше, это надо признать. Многие приезжают, поживут здесь, а потом такие: «Фу, как стремно в этой Испании, вот у нас и рестораны, и кинотеатры»

Считается, что наши делают все лучше. Вся бьюти-сфера, например. Лучшие салоны — те, где русскоязычные мастера. Я один раз сходила к испанкам. Все знакомые в интернете молились за меня! Испанки делать как нам надо не умеют. Никто не будет заморачиваться — чик-чик, и все.

Многие женщины, которые переезжают сюда и задумываются о своем бизнесе, всегда в первую очередь думают о салоне красоты. Всем кажется, что это красиво, просто и прибыльно. По факту же, если ты сам не мастер, то очень сложно зарабатывать деньги. Плюс ко всему тут бешеные налоги.

Второй вариант бизнеса, который открывают наши соотечественники, — это кафешки. Кафешек полно, радует здесь меню «дель диа» — что-то вроде нашего бизнес-ланча. Поесть обычно стоит 12-15 евро и выше, зависит от района и самого кафе. Первое время было непривычно, что в обед тебе наливают. И ладно бы бокальчик, но в некоторых ресторанах ставят бутылку на стол. И это везде! И все пьют. И идут на работу.

Про медицину еще могу рассказать. Я по своей испанской страховке хожу, не поверите, к русскому врачу. Прихожу, говорю: «Мне надо сделать check up, назначьте все направления, пожалуйста». И все, готово! У испанцев на приеме надо умирать, придумывать беременность, выпадение волос, плохое самочувствие, чтобы тебя отправили на анализы.

И ни разу не слышала, чтобы тут вызывали скорую. В каких-то случаях, конечно, можно, но обычно ты сам идешь в скорую. Если совсем плохо, сразу принимают, если не умираешь — сидишь в очереди. Последний раз с ребенком сидели осенью два часа. Бесит, конечно, жутко. И даже по платной страховке в частном госпитале ты сидишь в очереди.

Сейчас все подорожало: бензин, продукты, газ. Моя отдельная боль — за домашний интернет и две сим-карты мы платим 70 евро в месяц! За отопление иногда зимой приходит по 150-250 евро в месяц. Радует, что холодно в квартире пару месяцев в год. Испанцы не верят, что где-то бывает –30°.

Снега, кстати, зимой не хватает. Но тем и прекрасна Барселона, что два часа — и ты в горах, в Андорре. Вот мы этот Новый год там отмечали, снега было маловато, но все равно классно.