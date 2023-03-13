В Великобритании появится первый углеродно-нейтральный собор

На крыше Йоркского собора, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, будет установлено 199 солнечных панелей, чтобы он мог получать экологически чистую электроэнергию. Оборудование будет обеспечивать примерно 30% энергии для здания в год, которая в основном идет на освещение и отопление, сообщает The Daily Mail.

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Около 7% церквей в Великобритании тоже запланировали мероприятия по сокращению углеродного следа. Солнечные панели установлены в Брэдфордском, Глостерском, Солсберийском и Честерском соборах. А в храме Святого Павла в Лондоне внедрена технология сбора дождевой воды для собственных нужд. В Кентерберийском соборе работает наземный тепловой насос для обогрева. Но Йоркский собор претендует на то, чтобы стать первым зданием религиозного назначения, которое выйдет в чистый ноль.

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Фотоэлектрические панели планируется разместить на крыше Южного придела Квайра — части собора, построенной в 1361 году. Их работа будет способствовать достижению цели Англиканской церкви по нулевому уровню выбросов к 2030 году. Установку панелей одобрил Совет города Йорка и Комиссия по изготовлению материалов для соборов Англии. Солнечная электростанция станет крупнейшей, которая когда-либо была смонтирована на храмах Великобритании. Мощность панелей составляет 75 тыс. кВт·ч электричества в год. Излишек энергии будет храниться в подземных батареях. Внутри здания появится табло, на котором в онлайн-режиме будут высвечиваться данные о производстве энергии. Там же прихожане смогут узнать об эквиваленте выбросов CO2, которых удалось избежать благодаря электростанции.

Далеко не все выступают за такую модернизацию Йоркского собора. Некоторые жители города назвали эту идею абсурдной. Как высказался один из пользователей социальных сетей, солнечные панели не подходят для исторического здания — они не везде уместны. Однако власти Йорка заверили, что электрические установки не будут видны и не испортят общий вид здания.

Декан Йоркского университета, преподобный Доминик Баррингтон заявил, что проект обсуждался с самыми разными экспертами. В результате было выработано решение, которое не должно навредить исторической архитектуре собора. «Англиканская церковь пообещала достичь чистого нуля к 2030 году. И мы гордимся тем, что играем важную роль не только в том, чтобы избавиться от выбросов, но и вдохновить другие соборы последовать этому примеру», — добавил он.

Еще одним претендентом на звание храма с углеродной нейтральностью в Великобритании был Кафедральный собор Ньюкасла. В нем установлен электрический воздушный тепловой насос для обеспечения подогрева полов, а также все светильники заменены на светодиоды. Но резервный газовый котел, который собор использует зимой, пока не позволяет ему достичь нулевого углеродного следа.