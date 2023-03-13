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1 час назад

Стало известно о редком природном явлении на Камчатке

Lenta.ru

В Южно-Камчатском федеральном заказнике впервые за несколько лет замерзло Курильское озеро. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщается на сайте нацпарка.

Стало известно о редком природном явлении на Камчатке
Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Как стало известно, данное природное явление наблюдается довольно редко — в последний раз озеро замерзало в 2019 году, до этого такие случаи фиксировались в 2016 и 2007 годах.

По словам государственного инспектора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Лианы Варавской, скорее всего, лед сковал озеро еще в феврале, однако из-за продолжавшихся снегопадов сделать фотографии водоема удалось только сейчас.

«Как только наступила хорошая погода, я сфотографировала замерзший водоем с помощью квадрокоптера. Как видно на кадрах, практически нет участков с открытой водой», — пояснила эксперт.

Курильское озеро является местом, где воспроизводится крупнейшее в Азии стадо нерки. В водоеме также обитают и нерестятся горбуша, кета, кунджа, кижуч, арктический голец, а также девятииглая и трехиглая колюшка.

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