Стало известно о редком природном явлении на Камчатке

В Южно-Камчатском федеральном заказнике впервые за несколько лет замерзло Курильское озеро. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщается на сайте нацпарка.

Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Как стало известно, данное природное явление наблюдается довольно редко — в последний раз озеро замерзало в 2019 году, до этого такие случаи фиксировались в 2016 и 2007 годах.

По словам государственного инспектора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Лианы Варавской, скорее всего, лед сковал озеро еще в феврале, однако из-за продолжавшихся снегопадов сделать фотографии водоема удалось только сейчас.

«Как только наступила хорошая погода, я сфотографировала замерзший водоем с помощью квадрокоптера. Как видно на кадрах, практически нет участков с открытой водой», — пояснила эксперт.