В жарких странах, где дождь идет пару раз в год, приходится использовать радикальный подход в борьбе с засухой.
В Арабских Эмиратах в год выпадает менее 10 сантиметров осадков, из-за чего страна постоянно находится на грани засухи. Чтобы это предотвратить, власти страны используют специальную технологию по искусственному вызову дождя.
Блогер @Miproduct рассказал, что для создания искусственного дождя в ОАЭ используются специальные химические вещества, например, сульфат натрия и хлорид кальция. Эти вещества выпускаются в атмосферу из дронов, которые пролетают на высоте около 500 метров. Химические вещества реагируют с влагой в атмосфере, что приводит к образованию облаков.
Подробнее о том, как в Эмиратах вызывают дождь, смотрите в видео.
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