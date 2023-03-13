В жарких странах, где дождь идет пару раз в год, приходится использовать радикальный подход в борьбе с засухой.

В Арабских Эмиратах в год выпадает менее 10 сантиметров осадков, из-за чего страна постоянно находится на грани засухи. Чтобы это предотвратить, власти страны используют специальную технологию по искусственному вызову дождя.

Блогер @Miproduct рассказал, что для создания искусственного дождя в ОАЭ используются специальные химические вещества, например, сульфат натрия и хлорид кальция. Эти вещества выпускаются в атмосферу из дронов, которые пролетают на высоте около 500 метров. Химические вещества реагируют с влагой в атмосфере, что приводит к образованию облаков.

Подробнее о том, как в Эмиратах вызывают дождь, смотрите в видео.