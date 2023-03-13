Проведите эко-выходные на Eco Friendly Fest 2023

1 и 2 апреля 2023 г. на территории дизайн-завода Флакон пройдет знаковое событие для эко-активистов, представителей «зеленого» мировоззрения и всех, неравнодушных к защите окружающей среды — Eco Friendly Fest 2023. Гости фестиваля смогут познакомиться с эко-брендами, пообщаться с приглашенными экспертами в области экологии, а также внести свой вклад в защиту окружающей среды, сдав на переработку мусор и ненужную одежду. Проведите выходные с пользой для себя и природы! Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

В программе фестиваля эко-маркет, на котором будут представлены молодые бренды и мастера, создающие экологически чистые товары. Добавить экологичности повседневному косметическому уходу поможет продукция брендов, среди которых производители минеральной природной косметики, уходовых средств и скрабов для тела. Также на фестивале вы сможете найти ароматические свечи и другие предметы уюта. А узнать о новых трендах в эко-моде помогут дизайнеры одежды, которые доказывают, что мода может быть социально-ответственной и безопасной для нашей планеты.

Все гости Eco Friendly Fest приглашены к участию в буккроссинге — модном и полезном тренде современности. Принесенные с собой прочитанные книги можно будет обменять с другими гостями фестиваля. Буккроссинг традиционно поддерживает «Ходасевич» — атмосферный книжный магазин, поставивший себе цель сделать книги доступными для всех.

Настоящим культурным шоком для гостей фестиваля станет треш-арт выставка — галерея арт-объектов из вторсырья. Это направление в современном искусстве ставит своей целью привлечь внимание к вопросам переработки мусора и бережного отношения к окружающей среде. Художники и дизайнеры в своих творческих работах используют старый хлам и то, что люди обычно отправляют на свалку, что позволяет взглянуть на проблемы переработки под новым углом. На выставке треш-арт будут представлены работы художника Ивана Замеса из неорганического мусора и материалов, зачастую не поддающихся переработке. Творчество Ивана представляет собой философское осмысление современной действительности.

Фестиваль Eco Friendly Fest — это не только размышление о проблемах экологии, но и площадка для практической деятельности на пути к разумному потреблению и заботе об окружающей среде. Разгрузить свои шкафы от ненужной одежды поможет своп, организованный при поддержке «Забери Маркет», инициатора и организатора регулярных своп-встреч по обмену одеждой и аксессуарами.

На Eco Friendly Fest гости смогут поучаствовать в многочисленных игровых активностях для детей и взрослых — организаторы подготовили мастер-классы, эко-викторины, образовательные игры и встречи с экспертами в сфере экологии. На Eco Friendly Fest каждый найдет что-то интересное!

Информационными партнерами фестиваля выступят независимая международная природоохранная некоммерческая организация Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы, журнал «Экология России», НИА «Экология», журнал «ШЭР», интернет-портал «Рамблер.ру», онлайн-издание «Мослента», журнал РГО «Вокруг Света», проект +1Город, сетевое издание KUDAGO, газета Vegetarian, онлайн-журнал «Натур Продукт», журнал «Йога», интернет-портал Masterjournal.ru и сетевое издание Афиша Daily.

С более подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Место проведения: Москва, дизайн-завод Флакон.

Дата проведения: 1-2 апреля 2023 г., 12:00 — 19:00.