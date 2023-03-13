Что не так с Черным морем

Из-за высокой концентрации сероводорода Чёрное море пахнет тухлыми яйцами. Но, что намного страшнее, море когда-нибудь может загореться.

Фото: Русская семерка Русская семерка

На дне Чёрного моря, начиная с глубины 50-100 метров, располагается огромный слой ядовитого газа. Известно, что примерно 90% всего объёма Чёрного моря составляют водные массы с растворённым в них сероводородом. На чистую воду приходится только 10%.

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«Чистая» вода равномерно распределена по морской поверхности и достигает глубины не более 100 метров, в некоторых местах – всего 50 метров. Ниже находятся воды, в которых существуют только некоторые типы анаэробных бактерий. Они принимают участие в процессах разложения живых организмов и сами являются одним из источников сероводорода. Кроме того, газ поступает из трещин в земной коре или проникает из Средиземного моря через Босфорский пролив.

Стоит отметить, что сероводород в воде не является чем-то необычным, он содержится и в других морях и океанах. Концентрация сероводорода в водах Чёрного моря зашкаливает из-за изолированности от Мирового океана и отсутствия нормального водообмена.

Специфический запах тухлых яиц возникает, когда в результате штормов пары сероводорода вырываются наружу. Учёные говорят, что при контакте большого количества сероводорода с воздухом может произойти мощный взрыв и возникнуть горение.

Известен случай, когда Чёрное море уже горело. В сентябре 1927 года в Ялте произошло восьмибалльное землетрясение. Из-за этого часть сероводорода вырвалась на поверхность. В тот день моряки наблюдали над морской гладью огромные огненные столбы высотой до нескольких сотен метров. Горение сопровождалось дымом и неприятным запахом. По мнению экспертов, если бы такое землетрясение произошло сегодня, катастрофа была бы намного масштабнее – в 1927 году толщина защитного слоя чистой воды была почти в два раза больше.