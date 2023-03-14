Впервые во льдах Северного Ледовитого океана открылась выставка

"Я каждый день провожу радиосвязи в эфире со всем миром, - рассказывает Олег Стрибный. - Некоторые корреспонденты передают свое местонахождение. Так называемый квадрат: две буквы и две цифры. Размер этого квадрата получается один градус по широте и два градуса по долготе. Я провел несколько экспериментов и нанес на карту эти данные. Видны места с большой скученностью проживания радиолюбителей. Уже проведено более 17 тысяч связей".