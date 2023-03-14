Впервые во льдах Северного Ледовитого океана открылась выставка

На дрейфующей полярной станции "Северный полюс - 41", находящейся на самом краю Земли, на 88-ом градусе северной широты, впервые в истории освоения столь высоких широт открылась выставка "Птицы".
"СП-41", напомним, продолжила эстафету дрейфующих станций, прерванную в 2013-м году (тогда из-за погодных условий пришлось экстренно эвакуировать "СП-40"). И представляет собой новый тип станции. Новое судно - ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" - оснащено самым современным научным оборудованием, пришвартовалось ко льдине, вмерзлось и теперь дрейфует вместе с ней. Полярники живут на судне, работают как на платформе, так и на льдине.
В коридорах "четвертого этажа" судна теперь экспонируются рисунки, фотографии, поделки из бумаги. Они сделаны руками участников экспедиции "СП-41". Тема "Птицы". Их, к слову, на таких широтах уже не увидишь. Здесь поистине белое безмолвие.
Крайне редко возле судна может появиться хозяин Арктики - белый медведь. Свободного времени у полярников остается мало. Однако варианты, как провести досуг, есть. Это и чтение книг (на судне есть библиотека), и мини-концерты, и просмотр фильмов.
"Раз в два-три дня собираемся и смотрим фильмы. Я удивился, что некоторые в компании смотреть даже лучше. Когда есть большой выбор, и ты выбираешь один, некоторые фильмы проматываешь. И на начальном этапе даже отбраковываешь. Мы же смотрим те картины, которые кто-то из нас рекомендует", - поясняет один из участников экспедиции, радиолюбитель, сотрудник Арктического и антарктического НИИ Олег Стрибный.
Полярники готовят тематические радиопередачи для трансляции на борту судна. На разные темы. Прошли передачи: "Шансон", "Книги", "Танцы", "Полярное блоггерство".
"Я каждый день провожу радиосвязи в эфире со всем миром, - рассказывает Олег Стрибный. - Некоторые корреспонденты передают свое местонахождение. Так называемый квадрат: две буквы и две цифры. Размер этого квадрата получается один градус по широте и два градуса по долготе. Я провел несколько экспериментов и нанес на карту эти данные. Видны места с большой скученностью проживания радиолюбителей. Уже проведено более 17 тысяч связей".