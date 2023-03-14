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2 часа назад

Московский театр иллюзии представит премьеру спектакля по правилам дорожного движения

Партнерский материал

Премьера спектакля «На волшебной дороге» в постановке режиссера Евгении Белолипской состоится в Московском театре иллюзии 26 марта 2023 года.

Московский театр иллюзии представит премьеру спектакля по правилам дорожного движения
Фото: предоставлено пресс-службойпредоставлено пресс-службой

Приключенческая история в контексте компьютерной игры познакомит зрителей с правилами дорожного движения, знание и соблюдение которых необходимо для безопасного поведения на дороге.

«В эпоху информационных технологий современным детям легче воспринимать мир с помощью виртуальной реальности, именно поэтому было решено стилизовать спектакль под компьютерную игру, чтобы привлечь внимание подрастающего поколения к такой важной теме, как правила дорожного движения и побудить ребят к их соблюдению», – отмечает режиссер спектакля Евгения Белолипская.

Главные герои – компьютерные человечки, оказавшиеся за пределами привычного для них геймерского мира, где так же, как и в любой игре, есть свои правила и законы, с которыми им и предстоит познакомиться.

«В постановке активно используется геймерский сленг: «скрафтим», «полутаем». Кстати, и имена у героев не совсем обычные: Лаг – компьютерный недотепа, который все время лагает (термин «лагать» широко используется пользователями интернета для обозначения задержек в работе различных онлайн-игр), Баффа – его подружка («бафф» означает – временное усиление игрока). Однако, чтобы спектакль был понятен всем, а не только подрастающему поколению, весь сленг будет переводиться на понятный язык», – поясняет режиссер.

Образовательная программа по ПДД в формате театральной постановки наглядно продемонстрирует правила поведения пешеходов на проезжей части, расскажет о значении наиболее часто встречающихся дорожных знаков и о том, куда звонить в случае ДТП и других экстренных ситуаций.

предоставлено пресс-службой

Адрес: Москва, ул. Лазо, 3 (м. «Перово»)

Продолжительность спектакля: 1 часа 20 минут

Начало премьерного показа в 12.00.

Билеты на сайте.

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