Московский театр иллюзии представит премьеру спектакля по правилам дорожного движения

«В постановке активно используется геймерский сленг: «скрафтим», «полутаем». Кстати, и имена у героев не совсем обычные: Лаг – компьютерный недотепа, который все время лагает (термин «лагать» широко используется пользователями интернета для обозначения задержек в работе различных онлайн-игр), Баффа – его подружка («бафф» означает – временное усиление игрока). Однако, чтобы спектакль был понятен всем, а не только подрастающему поколению, весь сленг будет переводиться на понятный язык», – поясняет режиссер.