Самый густонаселенный остров на Земле - это остров Санта-Крус дель Ислоте, расположенный Карибском море к северу от побережья Колумбии.
Блогер @Gordey.bogdanov рассказал, что вся площадь острова не превышает размера футбольного поля. А на острове тем временем проживает 1200 человек, что делает его одним из самых населенных регионов в мире. В связи большой плотность населения на острове возникают проблемы с экологией, транспортом и жильем.
Подробнее о самом густонаселенном острове в мире, смотрите в видео.
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