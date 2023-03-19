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47 минут назад

Как выглядит самый густонаселенный остров на Земле: видео

Стелла Шмель

Самый густонаселенный остров на Земле - это остров Санта-Крус дель Ислоте, расположенный Карибском море к северу от побережья Колумбии.

Блогер @Gordey.bogdanov рассказал, что вся площадь острова не превышает размера футбольного поля. А на острове тем временем проживает 1200 человек, что делает его одним из самых населенных регионов в мире. В связи большой плотность населения на острове возникают проблемы с экологией, транспортом и жильем.

Подробнее о самом густонаселенном острове в мире, смотрите в видео.

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