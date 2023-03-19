Блогер @Gordey.bogdanov рассказал, что вся площадь острова не превышает размера футбольного поля. А на острове тем временем проживает 1200 человек, что делает его одним из самых населенных регионов в мире. В связи большой плотность населения на острове возникают проблемы с экологией, транспортом и жильем.