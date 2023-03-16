Почему в Ереване большинство домов розового цвета

Большинство домов в Ереване сделаны из розового камня, поэтому его иногда называют “розовым городом”. Он сделан из особого минерала, который отличается необычным цветом, и большинство приезжающих в этот город удивляются, почему именно розовый был выбран для множества домов.
О том, почему большинство старых домов в Ереване розовые — в материале “Рамблера”.
В 1924 году в Ереване началась масштабная перестройка, организованная правительством СССР. Старые дома и памятники архитектуры сносились и воздвигались новые постройки. Именно в этот момент город стал розовым. И причина у этого одна — доступность строительных материалов. Власти хотели как можно больше сэкономить на перестройке, поэтому использовали ресурсы, имеющиеся в Армении, для строительства нового города.
Местные жители говорят, что лучше всего на эти здания смотреть на закате — ведь именно в этот момент постройки сливаются с цветом неба.
Ереван стоит на месте извержения древних вулканов, которые существовали здесь еще задолго до появления людей. Пепел после извержения со временем спрессовывался и превратился в туф — горную породу, которую используют преимущественно при строительстве.
Розовым туф становится не везде, хотя его залежи имеются на местах извержения вулканах в разных местах планеты. Дело в том, что вулканы, которые стояли в Ереване, были особенными. Лава стекала очень быстро и смешивалась с пеплом, поэтому розовый цвет туфа получился в результате быстрого окисления.
Тем не менее, у туфа есть свои недостатки — этот материал не такой прочный и долговечный. Поэтому в Ереване можно заметить, что розовый цвет использовался для строительства верхних этажей. Так и появился розовый город в Армении.