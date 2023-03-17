Гид по мистическим локациям Калининградской области

Какие места Калининградской области точно не стоит посещать в одиночку.

Фото: Tvoybro.com Tvoybro.com

Калининградская область обладает богатой историей. Здесь множество загадочных мест и старинных замков. А какой замок без своего привидения? И дубы почти тысячу лет живут. Интересно, почему? На оборонительных фортах происходят не поддающиеся логике явления. Старинные легенды до сих пор живут в тех местах, о которых они слагались. Сегодня мы знакомим вас с теми точками на карте, которые примечательны своей мистической составляющей. Хотите пощекотать нервы? Отправляемся в путь.

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1. Камень лжи

В роще близ Пионерского у ручья Чистого находится необычный камень, расколотый пополам. Много тысяч лет назад его принес ледник. Камень этот окутан множеством мифов. Древние пруссы проводили рядом с ним свои обряды, роща для них являлась священным местом, а сам камень, по легенде, представлял угрозу для лжецов. Именно поэтому он по сей день называется Камень лжи. Есть легенда про рыбака и его невесту. Когда-то влюблённые пришли к этому камню и поклялись друг другу в верности. Рыбак отправился в долгое плавание и вернулся с хорошим уловом — денег от продажи как раз хватило бы на свадьбу. Но перед этим рыбак и его невеста вновь пришли к Камню лжи. Когда девушка вошла в расщелину, на небе сверкнула молния, половинки камня сошлись и раздавили её. Оказалось, что она не хранила верность своему возлюбленному, за что и была наказана. С тех пор считается, что лжец не сможет пройти между расколотыми частями камня. Однако с валуном связаны и более позитивные обряды. Так, например, считается, что он исполняет мечты. Чтобы все сбылось, нужно пройти вокруг камня, мысленно проговаривая своё желание. Если помыслы светлые, то все обязательно сбудется. Проверим?

Где находится: Пионерский, роща у ручья Чистого

2. Форт № 5

Калининград по сей день опоясан системой защитных фортов, созданных во второй половине XIX века. Один из них — Форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III». Он был построен в 1878 году и прикрывал дорогу Кёнигсберг — Раушен (Калининград — Светлогорск). Во время штурма Кёнигсберга форт № 5 был взят в ходе многочасового беспрерывного боя, во время которого погибло много людей. На данный момент форт является музеем. Его сотрудники и посетители не раз рассказывали, что видели здесь призраков. В 2013 году заведующий музеем Сергей Рымбалович проводил экскурсию для работников СМИ, когда неожиданно для всех в одном из коридоров показался человеческий силуэт в белой одежде. Бесшумно прошёл несколько шагов и исчез. Но осталась запись с видеокамер. В том же 2013 году камера видеонаблюдения зафиксировала светящийся шар, внутри которого отчетливо прослеживались нос, рот и глазницы. В январе 2009 года туристы фотографировали тёмные помещения форта, а потом, по их словам, обнаружили на одном из снимков призрак советского солдата в расстёгнутой шинели. Признаться, внутри форта № 5 правда холодок бежит по телу. То ли из-за того, что толстые стены не нагреваются даже в жару, то ли от мистической энергетики.

Где находится: Калининград, ул. Булатова

3. Кафедральный собор

Про этот памятник архитектуры мы рассказывали вам уже множество раз, но о его таинственной стороне — никогда. А между тем Собор 1333 года просто не может быть обычным зданием. В Кёнигсберге считали, что под крышей башни собора живут волшебные гномы. Увидеть их — к добру. Иногда горожане при приветствии задавали вопрос: видел гномов? Если собеседник отвечал положительно, значит, он в добром расположении духа. А ведь теперь гномы есть не только под крышей. Всех заходящих на остров Канта со стороны Медового моста встречает хомлин Карл. Сейчас мало кто верит в гномов в соборе, но некоторые утверждают, что здесь водятся призраки. Однажды белый силуэт, гуляющий по заалтарной части собора, зафиксировали камеры наблюдения. «Личность» привидения установить не удалось. Может быть, Великий магистр Тевтонского ордена. А может, и сам философ Иммануил Кант. Кто знает?

Кафедральный собор стоит на острове Канта, в прошлом — Кпайпхоф. И у него есть свои истории. В 1621 году произошло мощнейшее наводнение: река Прегель вышла из берегов, её воды затопили Кнайпхоф, повреждая здания, кладбище и даже собор. К наводнению присоединилось и нашествие крыс. Они плыли на стволах упавших деревьев и вымытых из земли гробах. Говорят, что часть грызунов прибило к одному из поселков, в котором в итоге не осталось ни одного жителя — голодные крысы сожрали не только запасы, но и людей. Жуткая легенда. К счастью, сейчас крыс на острове Канта не встретить.

Где находится: Калининград, ул. Канта, 1

4. Алленберг

Сотканная из загадочности, тлена и жутковатого прошлого, бывшая психиатрическая больница Алленберг манит к себе многих местных жителей и туристов. Медицинское учреждение выполняло свои функции с 1852 по 1940 год. Первые трагические события произошли в 1909 году: там разразилась эпидемия оспы. Во время Первой мировой войны многие пациенты умерли от гриппа, туберкулеза и истощения. В июне 1940 года психиатрическая больница была ликвидирована. По некоторым данным, оставшихся пациентов вернули в семьи или распределили по другим психиатрическим лечебницам. Но есть и другая, леденящая кровь, версия. Согласно ей, в соответствии с идеологией национал-социализма все душевнобольные были расстреляны прямо на территории Алленберга.

После 1945 года здания комплекса бывшей психиатрической лечебницы были переданы Советской армии и использовались в качестве войсковой части. Впоследствии здесь сформировался целый военный городок, а в бывшей кирхе на территории больницы учредили клуб. В 2013 военные части расформировали, а здание забросили. Несмотря на охрану, его активно посещают любители мистики. Загадочные скрипы половиц, внезапный стук створок разбитого окна — от такого даже у скептиков дрожат колени. Но в 2022 году власти объявили о планах передать здание в собственность Корпорации развития Калининградской области и сделать его легальным туристическим объектом. Возможно, скоро атмосфера здесь станет менее таинственной.

Где находится: Знаменск

5. «Тысячелетний» дуб

Ладно, признаемся, сто лет дубу накинули для красного словца. Но реальный возраст дерева тоже внушительный — около 900 лет. Впечатляют и его размеры: диаметр ствола составляет 8,7 метров, окружность у основания — 13,2 метра, габитус кроны — 40 метров. А ведь дуб пророс из жёлудя ещё во времена древних пруссов. У них были «духовные центры» — священные рощи «Ромове» с дубом посередине, олицетворявшим мир богов. Верховное божество восседало на небесах, а остальные жили на ветвях могучего дуба — вероятно, как раз такого, как в Ладушкине. На верхних ветвях соседствовали трое: суровый бог грома и молний Перкунас, жизнерадостный бог земледелия и войны Потримпос и старец Пиколлос с белыми волосами в погребальном саване, олицетворяющий смерть. Ниже обитала группа природных божеств: боги весны, земли, богатства, врачевания, дождя, зерна, скота, пищи и так далее. На третьем уровне обитали боги судьбы, песен, мастерства, света и прочих абстрактных вещей. Четвертую ступень занимали исторические персонажи: легендарные основатели прусского народа Видевуд и Брутено, а также главные духи хлеба, ржи, других злаков и овощей. Рядом с ними обитал верховный жрец Криве-Кривайте. Ниже жили сказочные существа: господин ветра, хранитель леса, дух полей. Еще ниже — гномы, обожавшие бузину. А на последнем ярусе жили реальные люди, жрецы-вайделоты — хранители дуба.

Где находится: Ладушкин, ул. Победы, 10

6. Белая дева замка Кройцбург (посёлок Славское)

Примерно в 40 минутах езды от Калининграда находится поселок Славское. Бывшее его название — Кройцбург. На горе над Кройцбургом когда-то высился замок, руины которого до сих пор можно найти в лесу. В народе поговаривали, что к этому месту лучше не ходить. Время от времени видели здесь девушку в белом, которая бродит и надеется на освобождение своей души. А под развалинами закрыто множество сокровищ. Девушка в белом являлась, в том числе, детям бедняков, которые во время игр случайно попадали в полуобвалившиеся подвалы замка, и насыпала им в шапочки золотые монеты. Дети возвращались целыми и невредимыми, ещё и с таким щедрым подарком. Родители были счастливы. Некоторые алчные люди отправлялись в подземелья на поиски сокровищ, но вместо богатств попадались лишь лягушки и змеи. Однажды вечером сапожники отмечали цеховой праздник. Расхрабрившись, они решили пойти на вершину горы, чтобы найти Белую деву и забрать у неё сокровища. Поднялись они к развалинам замка, а там, в самом деле, сидит на камне девушка. Перед ней сковорода, полная золотых монет, а в руках — серебряный половник. Подошли к ней сапожники, пожелали доброго вечера и попросили подаяние. Дева согласилась и отсыпала каждому в кожаный фартук по горке золота. Но пока работяги возвращались, стали ощущать, как фартуки становятся легче, а головы — тяжелее. Вернувшись и вывернув содержимое фартуков, сапожники ахнули. Все золото исчезло и превратилось в жёлтых ящериц, зелёных лягушек, жаб и гнилушек. Все эти гады расползлись по мастерской, а двум храбрецам за такой «улов» намяли бока, потому что гильдия посчитала выходку оскорблением всего сапожного люда. Так что имейте в виду: поедете к развалинам Кройцбурга — не говорите с Белой дамой.

Где находится: Багратионовский район, пос. Славское

7. Замок Тапиау и узник-епископ

В любом уважающем себя замке обязательно должна быть мистическая легенда. И в Тапиау есть такая — о епископе Дитрихе фон Куба, который был заточен в подвале замка и умер голодной смертью. Он прибыл в прусскую Земландию по поручению Папы Римского и вызвал неприязнь у рыцарей и Великого Магистра Тевтонского ордена. На пренебрежительное к себе отношение епископ не обращал внимания, с Великим Магистром вел себя спокойно и даже высокомерно. Тогда совет взял епископа под стражу и заключил в замок Тапиау. Но коварный священник подговорил Дитриха сбежать, а потом рассказал обо всем рыцарям. Епископ попал в руки к разгневанным тевтонцам. Они заточили его в подвале, приковали к кресту и оставили умирать голодной смертью. Он мучился семь дней. Последними стонами бедного епископа были: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Боже, смилуйся надо мной». Спустя некоторое время сам Великий Магистр тяжело заболел. Однажды он вскочил с кровати, потребовал коня и доспехи, прокричал, что епископ вызывает его на суд Божий, упал навзничь и умер. С тех пор и по сей день в подвалах замка Тапиау нет-нет да и услышат жалобные стоны «Боже мой, Боже мой, смилуйся надо мной!». Кто-то говорит, что это призрак невинно убиенного епископа. А некоторые считают, что дух Магистра не может найти покоя и бродит в поисках прощения по сырым и тёмным подвалам замка Тапиау.

Где находится: Гвардейск, ул. Дзержинского, 12

8. Замок Нойхаузен

Ещё один орденский замок в подборке — конечно, со своим привидением. Замок Нойхаузен был построен в конце XIII века, но сейчас стал практически неузнаваемым, потому что в его помещениях с 1950-х размещается предприятие Гурьевская передвижная механизированная колонна. Как раз её работники и могут рассказать жутковатые истории, случившиеся на их памяти. Говорят, однажды бухгалтер заработалась допоздна. Женщина услышала скрип, как будто в соседнем помещении открылась дверь. Вышла в коридор, но ничего не увидела. Вернулась на своё рабочее место, как вдруг вновь услышала скрипы, а заодно — женские всхлипы и кошачье шипение. Тогда бухгалтер, бросив все дела, пустила из замка наутёк. А когда убегала, краем глаза заметила, как по коридору за ней несётся огромный черный кот. А верхом на нём — дама в красной накидке… Что за дама? Вполне вероятно, супруга первого прусского герцога Альбрехта, Анна-Мария. Она скончалась в Нойхаузене в один день с мужем, как в сказке. Только вот до сих пор неизвестно, как умерла женщина. По официальной версии — отравилась, не смирившись с утратой. Но был рядом с ней приближённый, чернокнижник и алхимик Пауль Скалих. Не исключено, что именно он помог Анне-Марии отправиться на тот свет. Утром слуги нашли безжизненное тело герцогини в роскошной, расшитой золотом красной накидке. Правда, о котах в хрониках, к сожалению, не упоминается. Доступ к замку Нойхаузен сейчас весьма затруднён. Но если попросить охранников, можно посмотреть на здание.

Где находится: Гурьевск, ул. Заречная, 3

9. Замок Бальга

Бальга появилась в 1239 году на месте прусской крепости Хонеда, а в 1250 году была перестроена в каменный замок. Это был первый замок Тевтонского ордена на территории области. До наших дней от Бальги прежней дошли только часть стен форбурга, руины кирхи и боронительные валы XVI века. А ещё — старые-старые деревья. Лес вокруг Бальги — место мистическое. Да и сами остатки замка хранят в себе многое. Например, в период Второй мировой войны Бальга подверглась массированному артиллерийскому обстрелу, замок стал последним оплотом германских войск. Здесь было множество смертей, а стволы деревьев буквально нашпигованы пулями. После войны, в советское время, калининградские мальчишки ездили на Бальгу за «игрушками». Тут повсюду оставалось множество оружия, невидимых глазу мин и снарядов. Сколько людей здесь погибло — не сосчитать.

Говорят, что вокруг крепости Хонеда была священная роща, которую безжалостно вырубили тевтонцы. Пруссы же это место прокляли. И по сей день здесь происходят странные вещи. Может, оно и к лучшему, что дорога к Бальге в таком состоянии, что по ней почти невозможно проехать.

Где находится: Багратионовский район, посёлок Весёлое

10. Вилла Порр

Предприниматель Антон Порр построил свою виллу примерно в 1905 году на окраине Фишхаузена. Это был великолепный особняк на 13 комнат, богато декорированный, с подвалом и мансардой. Хозяин мог себе позволить такое жилье, ведь был владельцем кирпичного завода, лесопилки, мастерских и угодий площадью свыше 100 га. И даже башня у этого прекрасного дома имелась. Собственно, всё внешнее великолепие так или иначе дошло до наших дней. Вилла Порр стала объектом минобороны, её с 1952 года занимала туберкулёзная лечебница. Удивительно, но в интерьерах сохранились выложенные кафелем печи, лепнины на потолках и даже плитка. В 2010 году медицинское учреждение покинуло здание бывшей виллы. И к настоящему моменту особняк никак не используется. Однако побродить по его комнатам вам не удастся — объект охраняется военными и собаками. Есть в заброшенной вилле что-то мистическое. Но местные жители обходят её стороной. И мы вам сюда приезжать не советуем. Привидений вы, скорее всего, не встретите. А вот палочку Коха… Кто знает. Лучше не рисковать.