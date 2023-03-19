Российские древности: средневековая византийская крепость в Хосте

В городе-курорте Сочи есть заповедный уголок под названием «Тисо-самшитовая роща». Примечательно это место тем, что здесь можно увидеть редкие реликтовые растения Западного Кавказа. В том числе, конечно же, тис ягодный — «красное дерево» — и самшит колхидский — «железное дерево». От большинства окружающих растений они отличаются не только цветом древесины или весом, но и тем, что росли в этих горах с очень давних времён, задолго до появления здесь первых людей. Многие местные жители и гости курорта любят прогуливаться здесь, наслаждаясь живописными видами и вдыхая пьянящие ароматы цветущих растений. Однако, помимо ботанических редкостей, здесь есть и ценный исторический памятник — древняя крепость. Сюда мы и направились с «Российскими древностями» в ноябре 2022 года.

Фото: InScience InScience

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До середины XX века ее называли «Генуэзской крепостью» или «Черкесской крепостью». Правда, стоит заметить, что генуэзцы так далеко от побережья не забирались. Они специализировались на прибрежной торговле, и их фактории находятся непосредственно на морском берегу. Что касается черкесов, то они предпочитали естественные защитные преграды — горы, реки и леса. Поэтому совершенно закономерно, что в процессе археологического изучения выяснилось, что этот памятник оборонительного зодчества построен византийцами в раннем средневековье. В современной исторической литературе этот объект носит название «Крепость в Тисо-самшитовой роще» или «Хостинская крепость».

Находится она в северо-восточной части заповедной территории, примерно в шести километрах от берега моря. К сожалению, время не щадит памятник. Естественные подвижки грунта не только разрушают его, но и делают прибывание на территории развалин потенциально опасными. Поэтому увидеть укрепление можно лишь со специальной смотровой площадки.

Крепость построена на полукруглом известняковом плато, образованном изгибом реки Хоста. Само плато с трех сторон обрамлено неприступными скалистыми обрывами, уходящими вниз на глубину до ста метров. Благодаря этому доступ в цитадель возможен только с юго-западной стороны, где и была возведена мощная оборонительная стена.

Помимо стен и башен подходы к крепости защищал полукруглый искусственный ров, который отделял ее от окружающей местности. Соответственно, попасть к крепостным воротам можно было только по мосткам, которые поднимали в случае опасности.

Дорога, которая вела в крепостной двор, выложена известняковыми плитами шириной около 125 см, что позволяло проходить туда не только пешим путникам, но и вьючным животным.

Для обороны крепости были возведены башни, сохранившиеся на высоту до 4,5 м. В одной из башен, стоящей на юго-восточном углу оборонительной стены, видны следы проема под бойницу размером 0,4х0,5 м, который сориентирован на запад. Рядом с башней в стене заметно углубление, которое служило пазом засова для дверей потайного хода. Этот ход позволял обойти с фланга отряд неприятеля при штурме.

Расстояние между двумя воротными башнями около 11 м. Одна из них сохранилась лучше, и в ее стенах можно увидеть ниши для деревянных балок межэтажного перекрытия. Всего этажей было три, высотой порядка 1,9 м. Перемещались между ними через люки по приставным лестницам.

Большая, по размерам башня (14х8 м) разрушена сильнее. Ее угловая часть выдвинута к западу, перекрывая подход к крепостным воротам. Хорошо просматривается воротный порог, отделявший двор крепости от внешней территории. В башенной стене над порогом есть паз для засовного бруса. Засов и сами ворота изготавливались из дерева.

Ближе к северо-западному краю стены укрепления находится еще одна башня, которая выступает внутрь двора. Ее нижний этаж утоплен в крепостной стене почти на метр. Здесь также просматривается проем под бойницу, выходящий на южную сторону. К верхней части башни ведет дверной проём. По мнению специалистов в древности высота сооружения равнялась 11 м.

Наружные стены цитадели выложены из квадратных блоков обтёсанного известняка, скрепленных известковым раствором с примесью песка и мелкого гравия. Высота стен крепости составляла примерно 5-6 м. Их верхняя часть была оформлена зубцами.

В качестве фундамента использовали естественное скальное основание площадки, подвергнутое предварительной обработке для выравнивания.

Для чего же было построено такое сложное инженерное сооружение в этом и без того недоступном месте? Одним из первых ответ на этот вопрос дал сочинский исследователь И.К. Недоля (1902 – 1974), который в своих записках писал: «Назначение крепости вполне понятно при осмотре окружающей местности. Пройти по каньону, в этом узком месте, можно только по руслу реки Хоста. Если стоять к северу, то слева высится отрог хребта, а на север видны крутые обрывы. Таким образом в труднопроходимой местности постройка крепости полностью замыкала горный проход на более ровное плато и вместе с тем создавала хорошую защиту пришедшему к крепости каравану».

Исходя из современных знаний также можно заключить, что укрепление несло и оборонительные функции, и выступало в роли караван-сарая, где останавливались на отдых купеческие караваны, направлявшиеся как к горным перевалам, так и к морю.

В материале «Ачипсинская крепость в Красной Поляне» мы уже писали, что в древности на территории современного Сочи существовала сеть дорог, которая вела от моря через перевалы Главного Кавказского хребта на его северные склоны. Одной из этих дорог был путь, который шел от устья реки Хоста вверх по её течению к Воронцовским пещерам и далее по западному обходу теснины Ахцу к району Красной Поляны с последующим переходом через хребет Псеашхо.