Московское метро: чем оно не нравится европейцам

Столичное метро считается одним из самых красивых в мире. Неудивительно, что многие иностранные туристы испытывают настоящий восторг спускаясь «под землю» в Москве. Но, судя по отзывам, далеко не всех столичный метрополитен приятно удивляет — кое-кого он пугает.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Подземный лабиринт

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Так отзываются о московском метро многие иностранцы. Все дело в том, что у себя на родине они привыкли к более коротким переходам между станциями. В России же масштабы совсем иные, что порой устрашает даже наших соотечественников, впервые приехавших в столицу из провинции. Кстати, россияне зачастую испытывают трудности с ориентацией в московском «подземелье», что уж говорить о европейцах или американцах, не знающих языка.

Шум и негатив

Негативное впечатление на них производит и шум, стоящий в метро Москвы из-за использования старых вагонов. Да и эскалаторы, по мнению иностранных гостей, движутся слишком быстро и совсем не тихо, что производит впечатление того, что они вот-вот развалятся. В Сети также встречаются жалобы на большое количество людей и обилие нищих и попрошаек. Хотя, кажется, это, скорее, придирки. Едва ли в метро какого-нибудь европейского или американского мегаполиса ситуация с этим лучше.

Туалеты и система оплаты

Причина множества негативных отзывов — туалеты. Точнее, их отсутствие. И тут сложно не согласиться с туристами — это действительно серьезное неудобство. Есть проблемы и с системой оплаты. Дело в том, что в Европе и США обычно используется единый проездной на все виды общественного транспорта, в Москве же приходится покупать билеты на метро отдельно.

Много позитива

Впрочем, позитивных отзывов о столичном метро не меньше. Помимо его красоты многие отмечают царящую здесь чистоту, неисписанные стены, наличие Wi-Fi и скромную по европейским меркам плату за проезд без деления метро на зоны. Радует иностранцев и частота движения поездов — буквально через одну-две минуты. Не успел сесть на одну электричку, вскоре подойдет другая. Опоздать в московском метро практически невозможно!